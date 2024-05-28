Пословицы и поговорки – знаем ли мы их полные варианты?













Некоторые фразеологизмы, поговорки и пословицы мы употребляем не до конца, лишь первую их часть. Это происходит то ли от незнания, то ли от экономии «речевого» времени. О чем же на самом деле говорят популярные и «недосказанные» выражения? Некоторые фразеологизмы, поговорки и пословицы мы употребляем не до конца, лишь первую их часть. Это происходит то ли от незнания, то ли от экономии «речевого» времени. О чем же на самом деле говорят популярные и «недосказанные» выражения?

«Ума палата» [да ключ потерян/да разума маловато]. В прежние времена не каждый представитель знати умел писать. Потому ум ценился высоко, а у простого народа непременно ассоциировался с царскими хоромами, дворцовыми палатами (т. е. с местом, где была реальная возможность получить хоть какое-нибудь образование).

Существовали Оружейная палата (для хранения царского оружия), Грановитая палата (в ней проходили заседания Боярской думы). Произошел как бы перенос значения: «ума палата» – большое помещение, где «хранится» ум и где происходят заседания далеко не глупых людей. Однако в наше время выражение используется в ироничном значении. Т.е. не об умном и смышленом человеке речь. Можно предположить, что такие изменения произошли как раз с появлением двух вариантов продолжения.

«Ни рыба, ни мясо» [ни кафтан, ни ряса] Именно вторая забытая половина выражения может отчасти объяснить откуда оно взялось.Всё случилось еще в XVI в. в Европе. Религиозные распри между католиками и протестантами. Первые особо ценили пост, вторые устали от старых догматов и в знак протеста употребляли в пищу мясо во время поста. А тех, кто не разделял ничью точку зрения, пренебрежительно называли – «ни рыба, ни мясо». Теперь же неполный фразеологизм используется в значении чего-то невразумительного или бессмысленного, а также описывает человека, у которого нет четкой жизненной позиции, нет самостоятельности.

«Два сапога – пара» [да оба левые] Происхождение выражения связано давними-давними временами, когда обувь (валенки) шилась одинаковой для обеих ног, правый не был отличен от левого.И по «правилу» переноса свойств с неодушевлённых на одушевленных, поговорка описывает людей со странностями, которые идеально подходят друг другу, например, их могут объединять нетипичные увлечения.

«Один в поле не воин» [а путник] Так говорят с сожалением о борьбе с малыми шансами на победу. О происхождении сложно сказать однозначно. Прежде вместо «воина» был «ратай», т. е. «пахарь»: «один в поле не ратай». Логика ясна – одному огромное поле не вспахать. Но в итоге «ратай» оказался слишком созвучным со словом «ратник» (член рати, воин). Другая версия рассказывает о «поле», которое было не только для сельскохозяйственных нужд, но и военным объектом. И, понятное дело, одиночка, явившийся на поле сражения, был скорее мишенью, чем воином. Продолжение пословицы «один в поле не воин, а путник» связано с более поздней версией, когда междоусобицы кончились, из города в город можно было передвигаться без страха одному – третья версия происхождения. Распространенная о смысле пословицы идея, связанная с периодом монголо-татарского ига, гласит – невозможно раздробленной усобицами Руси победить захватчиков.

Источники:

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.

М. И. Михелсон. Опыт русской фразеологии. Большой толково-фразеологический словарь.

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