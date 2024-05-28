Еще один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, второй за месяц

Водитель грузовика погиб в результате несчастного случая на производстве в среду в порту Монреаля, жто второй несчастный случай менее чем за месяц. Несколько участников инцидента будут вовлечены в только что начатое расследование по этому делу.

Какое-то важное мероприятие должно было состояться в терминале Монреаль Гейтуэй, в самом центре портовых сооружений, во второй половине дня. И в этот момент произошел несчастный случай со смертельным исходом.

На данный момент порт Монреаля подтверждает, что “в конце дня на одном из наших терминалов произошел несчастный случай на производстве”. ” бригады все еще находятся на месте, разбираясь с ситуацией», – сообщила его пресс-секретарь Рене Ларуш, добавив, что расследование продолжается.

Все указывает на то, что полиция Монреаля быстро явилась на месте происшествия, но пока что отказывается от комментариев. Комиссия по стандартам, справедливости, охране труда и технике безопасности (CNESST), которая должна быть в центре расследования, сообщила вечером, что два инспектора выехали на место происшествия для проведения проверок. Никаких других подробностей не доступно.

Это уже второе подобное дело за последние несколько недель. В конце апреля водитель грузовика также погиб в порту Монреаля в результате несчастного случая в одном из его доков. Несчастный случай со смертельным исходом на производстве произошел накануне 28 апреля, когда отмечается День памяти людей, погибших или получивших травмы на производстве.

По данным Федерации рабочих Квебека (FTQ), крупнейшего профсоюза рабочих в провинции, в 2023 году « 210 рабочих погибли на производстве, в том числе 68 в строительном секторе и более 114 000 человек получили профессиональные травмы».

Профсоюзные деятели FTQ собрались перед Национальным Собранием в Квебеке и перед мэрией Монреаля, чтобы напомнить о важности профилактики на рабочем месте.

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