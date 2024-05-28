Валери Плант не хочет « убегать » от проблемы бездомности

В публичном выступлении мэр заявила, что она была обеспокоена масштабами социального кризиса, охватившего мегаполис Калифорнии, ситуацию, « которую трудно увидеть ». И сейчас она извлекает уроки из этого для своего собственного города.
“Мэр Лос-Анджелеса говорила мне : “Мы должны избежать этого, потому что теперь убрать этих людей с улиц обходится государству гораздо дороже»,-сказала она. “Очевидно, что в Квебеке и Канаде нам повезло, что у нас есть социальная сеть. Нам повезло, что у нас есть это. Это так ценно. Мы должны позаботиться об этом. »
Масштабы бездомности в Лос-Анджелесе несоизмеримы с ситуацией в Монреале.
« Мы говорим о сообществе, насчитывающем около 50 000 бездомных, в том числе 6000 детей, – сказала Валери Планте. Это важно. И это ужасно. »
Мэр обращалась к мэрам городов провинции Квебек в рамках ежегодных собраний Союза муниципалитетов Квебека (UMQ).
В мероприятии также приняли участие премьер-министр Франсуа Лего и министр муниципальных дел Андре Лафорест.
Официальная оппозиция в мэрии уже отреагировала на слова мэра.
“Мэр Планте не может сравнивать Лос-Анджелес с Монреалем с целью минимизировать ситуацию с бездомностью, которая ухудшается в мегаполисе», – заявил избранный от оппозиции Бенуа Ланжевен в письменном заявлении. Мы настоятельно призываем администрацию Project Montreal скорректировать свой бюджет в связи с кризисом уязвимостей »
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.