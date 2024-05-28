Валери Плант не хочет « убегать » от проблемы бездомности

Монреаль не должен « избегать ” проблемы бездомности, заявила Валери Плант в четверг по возвращении из поездки в Лос-Анджелес.

В публичном выступлении мэр заявила, что она была обеспокоена масштабами социального кризиса, охватившего мегаполис Калифорнии, ситуацию, « которую трудно увидеть ». И сейчас она извлекает уроки из этого для своего собственного города.

“Мэр Лос-Анджелеса говорила мне : “Мы должны избежать этого, потому что теперь убрать этих людей с улиц обходится государству гораздо дороже»,-сказала она. “Очевидно, что в Квебеке и Канаде нам повезло, что у нас есть социальная сеть. Нам повезло, что у нас есть это. Это так ценно. Мы должны позаботиться об этом. »

Масштабы бездомности в Лос-Анджелесе несоизмеримы с ситуацией в Монреале.

« Мы говорим о сообществе, насчитывающем около 50 000 бездомных, в том числе 6000 детей, – сказала Валери Планте. Это важно. И это ужасно. »

Мэр обращалась к мэрам городов провинции Квебек в рамках ежегодных собраний Союза муниципалитетов Квебека (UMQ).

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Франсуа Лего и министр муниципальных дел Андре Лафорест.

Официальная оппозиция в мэрии уже отреагировала на слова мэра.

“Мэр Планте не может сравнивать Лос-Анджелес с Монреалем с целью минимизировать ситуацию с бездомностью, которая ухудшается в мегаполисе», – заявил избранный от оппозиции Бенуа Ланжевен в письменном заявлении. Мы настоятельно призываем администрацию Project Montreal скорректировать свой бюджет в связи с кризисом уязвимостей »

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.