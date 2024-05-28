Одного ребенка в день в Квебеке доставляют в отделение неотложной помощи из-за действий на воде

Новое исследование показало, что в летние месяцы в Квебеке в отделение неотложной помощи попадает в среднем один ребенок в день в связи с тем, что он утонул или находился на грани этого.

Результаты исследования будут официально представлены в сентябре на ежегодном собрании Канадской ассоциации детских хирургов, но доктор Хуссейн Виссанджи, детский хирург из детской больницы Монреаля, говорит, что публикует результаты уже сейчас в надежде предотвратить смертельные случаи этим летом.

“Я подумал, что эти данные слишком важны, потому что, если это может помочь некоторым детям в профилактических целях, то именно поэтому мы и проводим исследование”, – сказал он в телефонном интервью.

Он говорит, что в исследовании, которое он проводил совместно с институтом общественного здравоохранения Квебека и офисом коронера, рассматривались все случаи утопления детей, посещения скорой помощи или госпитализации в период с 2017 по 2021 год. Виссанджи сказал, что исследователи обнаружили, что в июне, июле и августе в среднем происходило около 92 случаев утопления или чуть ли не гибели людей, что соответствует примерно одному случаю в день.

Исследование показало, что наибольшему риску подвергаются дети в возрасте от одного до четырех лет. По его словам, таких детей чаще всего можно встретить в бассейнах, особенно в тех, где нет надлежащего ограждения. Хотя закон Квебека требует от владельцев бассейнов устанавливать соответствующие ограждения, у владельцев старых бассейнов есть время до 2025 года, чтобы выполнить это требование, добавил он.

Дети старшего возраста, напротив, чаще попадают в ситуации, связанные с утоплением в озерах или реках. Во всех случаях госпитализации, связанные с утоплением, чаще всего происходят в выходные дни.

Виссанджи сказал, что исследование продлилось только до 2021 года, который является самым последним годом, когда были доступны полные данные. Хотя он не может сказать, изменились ли цифры с тех пор, он сказал, что число утоплений было относительно стабильным в те годы, которые были изучены, за исключением всплеска в первый год COVID-19, который он назвал тревожным.

“Я бы сказал, что мы движемся не в правильном направлении с постоянным снижением числа происшествий или трагедий”, – сказал он, добавив, что исследователи продолжат следить за ситуацией, чтобы увидеть, изменятся ли цифры после того, как законы о ограждении бассейнов полностью вступят в силу в 2025 году.

Квебекское общество спасения жизней сообщает, что в 2023 году в провинции было зарегистрировано 83 предполагаемых случая утопления среди людей всех возрастов, по сравнению с 61 в 2022 году и 81 в 2021 году.

Согласно неофициальным данным на веб-сайте, по состоянию на 24 мая в этом году произошло 12 случаев утопления со смертельным исходом по сравнению с 20 в предыдущем году.

Виссанджи говорит, что на каждое утопление со смертельным исходом приходится более 10 детей, доставленных в отделение неотложной помощи или госпитализированных в результате несчастных случаев на воде. Он сказал, что эти случаи, когда человек чуть не утонул, иногда могут привести к последствиям для здоровья и всегда являются травмирующими.

“Я видел некоторые из этих семей в отделении неотложной помощи, и, вероятно, это один из худших дней в их жизни, когда они приезжают на машине скорой помощи за своим ребенком, который только что чуть не утонул”, – сказал он.

По его словам, семьи могут снизить риск утонуть, обеспечив безопасное ограждение всех бассейнов и убедившись, что их дети умеют плавать. Однако самое главное – внимательно следить за тем, чтобы маленькие дети находились у воды так же внимательно, как если бы они находились у открытого огня.

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