Из-за прорыва воды пострадало более 15 этажей здания

За последние несколько дней в результате крупного прорыва воды были повреждены более 15 этажей здания, что на площади Виль-Мари.

Прорыв трубы на 40-м этаже небоскреба вызывает головную боль у управляющих зданием и его жильцов аж до 24-го этажа. Катастрофа произошла в ночь с 14 на 15 мая.

« Источник проблемы – сантехника в туалете-была обнаружена засоренной», – сказала Кейт Монфетт, отвечающая за коммуникации депозитной кассы, дочерняя компания которой, занимающаяся недвижимостью, владеет всеми зданиями на площади Виль Мари. “Вода нанесла ущерб нижним этажам, но теперь все арендаторы вернулись в своиофисы. Жизнь вернулась в прежнее русло, и лишь несколько помещений непригодны для жилья,они закрыты на время проведения ремонтных работ. »

« Мы находимся в тесном контакте с нашими арендаторами в отношении текущих и предстоящих работ»,-добавила она.

Площадь Виль-Мари была построена в 1962 году. На его 42 этажах расположено несколько престижных юридических фирм, а также офисы международных компаний.

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