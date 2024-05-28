Слияние операторов общественного транспорта в Большом Монреале

Как стало известно, мэрам большого Монреаля было рекомендовано объединить операторов общественного транспорта в регионе, чтобы добиться значительной экономии.

Согласно отчету, подготовленному по заказу фирмы Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), пользователи выиграют от того, что все автобусные маршруты в мегаполисе и его пригородах будут обслуживаться одной и той же организацией.

Такая реорганизация позволила бы « быстро получать прибыль и лучше управлять изменениями », считает RCGT. Нынешнее разделение по городам « приводит к неэффективному распределению финансирования«, добавлено в документе, что указывает на »неисправность в системе общественного транспорта”. Отчет, датированный апрелем, все еще находится на рассмотрении регионального управления столичного транспорта (ARTM). Именно по его просьбе был подготовлен документ.

В документе также рекомендуются среднесрочные оптимизации, такие как объединение гаражей и служб обслуживания клиентов, а также перевод некоторых автобусных маршрутов на обслуживание по требованию. Ключевой момент : ежегодная экономия оценивается в 250 миллионов долларов.

Эти сценарии, вероятно, будут обсуждаться на встрече на высшем уровне, запланированной на эту пятницу, между министром транспорта и главными мэрами большого Монреаля. Избранные муниципальные должностные лица возьмут на себя обязательство пойти по пути реформ в области управления и менеджмента, но также попросят Женевьев Гильбо о временном финансировании.

Следует также потребовать законодательных изменений в Квебеке, с тем чтобы можно было провести существенные реформы.

« Можно ли сэкономить, оптимизируя определенные структуры ? Скорее всего», – продолжила советник по коммуникациям Катрин Барбо. « Как только мы договорились, что у каждого есть своя роль, реальный вопрос заключается в следующем : как Квебек будет играть свою роль ? »

В четверг премьер-министр Франсуа Лего, был готов ко встрече, запланированной на следующий день, заявив, что он хочет заключить « мир » с городами, но при этом воздержался от объявления дополнительных финансовых мер.

В середине апреля он заявил, что мэры приезжают « в Квебек», чтобы покрыть дефицит общественного транспорта, а не « убирать » свои расходы. В четверг утром Франсуа Лего стал более сговорчивым. « Мы не всегда согласны, но важно то, что мы все работаем в одном мире»,-сказал он. « Давайте забудем о словесных войнах. Мы все работаем на жителей Квебека».

Среди среднесрочных изменений, предложенных в отчете RCGT, есть несколько мер, которые могут повлиять на пользователей общественного транспорта. Однако на данный момент никакого решения принято не было.

В документе, в частности, упоминается возможность отмены некоторых ночных автобусов с очень низким пассажиропотоком, которые будут заменены услугами по запросу. Также рекомендуется отменить дублирование линий, в частности, вызванное запретом операторам общественного транспорта высаживать пассажиров за пределы отведенной им территории. Такое изменение потребует внесения изменений в закон.

RCGT ссылается на « заметные различия ” среди операторов. В настоящее время автобусы, метро и поезда курсируют по территории Монреальской транспортной компании (STM), транспортной компании Лаваля (STL), транспортной сети Лонгея (RTL) и exo.

Согласно отчету, некоторые из их услуг выиграют от объединения в ожидании возможного слияния.

Например, автобусные стоянки могут быть общими, особенно с появлением электромобилей, которые требуют подзарядки.

Будущее двух линий пригородных поездов, линий Кандьяк и Маскуш, также должно стать предметом особого рассмотрения, согласно RCGT.

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