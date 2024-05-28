“Я на седьмом небе от счастья”: борец из Монреаля прошел квалификацию на Олимпийские игры 2024 года

Линда Мораис доказывает, что никогда не поздно следовать своим мечтам — монреальская рестлер получила свой билет в Париж, чтобы этим летом принять участие в Олимпийских играх, которые, возможно, станут для нее последними, когда она будет представлять сборную Канады.

“Честно говоря, я просто на седьмом небе от счастья. Люди просто упоминают Олимпийские игры, и я расплываюсь в широкой улыбке”, – сказала она в интервью в воскресенье. “Я имею в виду, что я уже давно пытаюсь пройти квалификацию”.

В 2016 году рестлер была дублером, а в 2020 году не прошла квалификацию в своей весовой категории. Сейчас, в возрасте 30 лет, близясь к завершению своей карьеры, она воплощает в жизнь свою олимпийскую мечту.

Мораис прошла квалификацию на игры, завоевав бронзовую медаль в Турции. При самой последней возможности она заняла последнее место в весовой категории до 68 килограммов среди женщин.

“За эти 16 мест борется целая группа стран, и я смогла занять последнее место”, – сказала она.

Мораис родом из Онтарио и уже более десяти лет тренируется в Монреале. Она состоит в Монреальском борцовском клубе, спонсируемом Джорджем и Элеонорой Рейнтиз. Но ее путь начался в 8 классе, когда отец предложил ей заняться этим видом спорта.

“Все мои друзья и семья были для меня огромной группойжки, и около 18 из них уже забронировали билеты на рейсы в Париж”, – сказал Мораис.

Мораис уже является титулованным грэпплером. В 2019 году она выиграла чемпионат мира, но говорит, что ожидает, что олимпийские соревнования будут сложными.

“Я надеюсь поехать в Париж и просто заставить свою страну гордиться мной. Моя семья, мои друзья и мои тренеры – все они на протяжении многих лет вкладывали столько времени в меня и мое развитие, чтопросто надеюсь, что они все будут гордиться мной”, – сказала она.

5 августа состоится олимпийский матч Мораис, который, возможно, станет последним в ее карьере.

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