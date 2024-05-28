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Новости Исследователь из Университета Конкордии использует ИИ для идентификации поддельных монет

Исследователь из Университета Конкордии использует ИИ для идентификации поддельных монет

Степан Артемьевский Май 28, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Исследователь из Университета Конкордии использует ИИ для идентификации поддельных монет отключены 1 Просмотров

Исследователь из Монреальского университета Конкордия и ее команда разработали инновационный метод точной идентификации поддельных монет с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

 

Методы, используемые мошенниками для изготовления поддельных монет, становятся все более изощренными, иногда ставя в тупик даже самых опытных экспертов, но искусственный интеллект может изменить ситуацию. По просьбе датской полиции Марьям Шарифи Рад, научный сотрудник Центра исследований в области распознавания образов и искусственного интеллекта Университета Конкордия, и ее команда приступили к выполнению этой задачи.

“Это проблема, которая самым непосредственным образом влияет на экономику и государственные финансы”, – сказал исследователь. “Я стремилась расширить возможности технологий, чтобы повысить надежность и защищенность наших денежных систем”.

Для начала исследовательская группа оцифровала большое количество подлинных и поддельных монет в высоком разрешении. По словам исследователя, получение поддельных монет из нескольких стран было довольно сложной задачей, поскольку большинство из них были изъяты полицией по всему миру.

Затем 2D-изображения были проанализированы с помощью технологии, разработанной исследователями на основе машинного обучения и интеллектуального анализа изображений.

Благодаря поиску в каждом фрагменте неровностей и изъянов, которые часто невозможно обнаружить невооруженным глазом, искусственный интеллект смог с большой точностью определить, какие фрагменты являются подлинными, а какие нет.

“Было действительно интересно наблюдать, что искусственный интеллект действительно способен обнаруживать чрезвычайно тонкие различия между деталями. Благодаря этому передовому методу обработки изображений мы достигли 99-процентного успеха”, – сказала Шарифи Рад.

Шарифи Рад считает, что подход, разработанный ее командой, демонстрирует весь потенциал искусственного интеллекта в борьбе с поддельной валютой. Ее партнер по исследованиям и по жизни Саид Хазаи, научный сотрудник центра, который также внес свой вклад в исследование, также работал над моделью, способной обрабатывать изображения монет, на этот раз в 3D.

Оба с энтузиазмом относятся к тому, что власти нескольких стран проявляют интерес к проведенным ими исследованиям, и рассматривают возможность использования их подхода для борьбы с мошенничеством.

“Королевский монетный двор Канады очень заинтересован в нашей работе, поскольку сегодня на рынке в обращении находится много поддельных монет”, – сказал Хазаи.

В дополнение к возможности использования искусственного интеллекта для аутентификации монет, власти проявляют особый интерес к исследованию, проведенному в Concordia, поскольку выявленные закономерности могут позволить им улучшить качество выпускаемых монет.

“[Власти] особенно хотят знать, какие именно характеристики подделываются, чтобы затруднить копирование их монет”, – сказал Хазаи.

Помимо своей работы в Центре исследований в области распознавания образов и искусственного интеллекта Университета Конкордия, оба исследователя также возглавляют начинающую компанию, которая использует искусственный интеллект в области устойчивого развития.

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