Исследователь из Университета Конкордии использует ИИ для идентификации поддельных монет

Исследователь из Монреальского университета Конкордия и ее команда разработали инновационный метод точной идентификации поддельных монет с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Методы, используемые мошенниками для изготовления поддельных монет, становятся все более изощренными, иногда ставя в тупик даже самых опытных экспертов, но искусственный интеллект может изменить ситуацию. По просьбе датской полиции Марьям Шарифи Рад, научный сотрудник Центра исследований в области распознавания образов и искусственного интеллекта Университета Конкордия, и ее команда приступили к выполнению этой задачи.

“Это проблема, которая самым непосредственным образом влияет на экономику и государственные финансы”, – сказал исследователь. “Я стремилась расширить возможности технологий, чтобы повысить надежность и защищенность наших денежных систем”.

Для начала исследовательская группа оцифровала большое количество подлинных и поддельных монет в высоком разрешении. По словам исследователя, получение поддельных монет из нескольких стран было довольно сложной задачей, поскольку большинство из них были изъяты полицией по всему миру.

Затем 2D-изображения были проанализированы с помощью технологии, разработанной исследователями на основе машинного обучения и интеллектуального анализа изображений.

Благодаря поиску в каждом фрагменте неровностей и изъянов, которые часто невозможно обнаружить невооруженным глазом, искусственный интеллект смог с большой точностью определить, какие фрагменты являются подлинными, а какие нет.

“Было действительно интересно наблюдать, что искусственный интеллект действительно способен обнаруживать чрезвычайно тонкие различия между деталями. Благодаря этому передовому методу обработки изображений мы достигли 99-процентного успеха”, – сказала Шарифи Рад.

Шарифи Рад считает, что подход, разработанный ее командой, демонстрирует весь потенциал искусственного интеллекта в борьбе с поддельной валютой. Ее партнер по исследованиям и по жизни Саид Хазаи, научный сотрудник центра, который также внес свой вклад в исследование, также работал над моделью, способной обрабатывать изображения монет, на этот раз в 3D.

Оба с энтузиазмом относятся к тому, что власти нескольких стран проявляют интерес к проведенным ими исследованиям, и рассматривают возможность использования их подхода для борьбы с мошенничеством.

“Королевский монетный двор Канады очень заинтересован в нашей работе, поскольку сегодня на рынке в обращении находится много поддельных монет”, – сказал Хазаи.

В дополнение к возможности использования искусственного интеллекта для аутентификации монет, власти проявляют особый интерес к исследованию, проведенному в Concordia, поскольку выявленные закономерности могут позволить им улучшить качество выпускаемых монет.

“[Власти] особенно хотят знать, какие именно характеристики подделываются, чтобы затруднить копирование их монет”, – сказал Хазаи.

Помимо своей работы в Центре исследований в области распознавания образов и искусственного интеллекта Университета Конкордия, оба исследователя также возглавляют начинающую компанию, которая использует искусственный интеллект в области устойчивого развития.

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