Суд дал добро на коллективный иск против Bombardier

Суд Квебека санкционирует коллективный иск акционеров против Bombardier Inc. в связи с утверждениями о том, что производитель самолетов представил ложную картину своего финансового положения в 2018 году, в неспокойный год, когда цена его акций резко упала.

В иске утверждается, что Bombardier, тогдашний генеральный директор Ален Бельмар и тогдашний финансовый директор Джон Диберт не смогли своевременно раскрыть ключевые факты, касающиеся финансового прогноза компании.

В Высший суд провинции Квебек был подан иск акционером Дени Готье в 2019 году, иск касается инвесторов, которые покупали акции компании между августом и ноябрем 2018 года.

За несколько месяцев, предшествовавших 8 ноября, монреальская компания заявила, что находится на пути к достижению финансовых целей, связанных с ее реструктуризацией.

Но в своих результатах за третий квартал в ноябре 2018 года Bombardier объявила, что сократит 5000 рабочих мест и продаст два подразделения, и сообщила о свободном денежном потоке, который, по словам одного аналитика, оказался “значительно ниже” ожиданий безубыточности без снижения выручки от недавней продажи завода.

В тот ноябрьский день 2018 года акции Bombardier упали на 23%.

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