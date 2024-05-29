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Новости США призывают Канаду увеличить расходы на оборону

США призывают Канаду увеличить расходы на оборону

Степан Артемьевский Май 29, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 0 Просмотров

Канаде необходимо увеличить расходы на вооруженные силы до 2 процентов от ВВП, заявил сенатор Кевин Крамер из Северной Дакоты в интервью, опубликованном в прямом эфире телеканала Rosemary Barton.

 

“Мы действительно хотим, чтобы наши ближайшие соседи и друзья немного активизировались…Честно говоря, в НАТО есть несколько стран, доля ВВП которых ниже, чем у Канады, и я бы хотел, чтобы этот показатель был выше”, – сказал он.

До этого 23 сенатора США обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, выразив обеспокоенность низким уровнем военных расходов Канады.

В интервью Крамер подчеркнул серьезность своего заявления и сказал, что ожидает от Трюдо серьезного ответа на него.

Телеканал напоминает нам, что премьер-министр Канады уже осознает обоснованность тревоги сенатора.

“Мы понимаем, что предстоит еще многое сделать, и мы собираемся это сделать”, – сказал он в ответ на вопрос журналистов о его реакции на письмо сенатора.

Он отметил, что расходы Канады на оборону уже увеличились, но еще не достигли целевого уровня.

Правительство намерено увеличить расходы на оборону к 2029-2030 годам до 1,76% ВВП.

В ответ на письмо Сената США министр обороны Канады Билл Блэр заявил: “Я уверен, что Канада может заверить этих обеспокоенных сенаторов в том, что она станет готовым и компетентным союзником по НАТО”.

Отметим, что это не первый акт давления на Канаду по этому вопросу со стороны США.

Ранее посол США в Канаде Дэвид Коэн напомнил о цели в 2% ВВП.

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