Экономист Диана Фелчготт Росс в интервью Fox News 26-го числа заявила, что действия администрации Байдена, направленные на экологическую реформу, могут привести к серьезному энергетическому кризису в Соединенных Штатах.

“Если мы избавимся от газопровода, одного из столпов электроэнергетики, и сохраним воздух чистым, мы определенно ничего не сможем сделать”, – говорит Ферчготт-Рот.

Она также добавила, что более широкое использование солнечной энергии может привести к сокращению площадей для сельского хозяйства и росту цен на продовольствие.

Экономист подчеркнула важность изменений в законодательстве, которые могли бы стимулировать развитие ядерной энергетики, и указала на эффективность и безопасность по сравнению с другими источниками энергии.

Эти изменения включают закрытие газопроводов и значительное увеличение количества электромобилей, что поставит под угрозу энергоснабжение страны.

Комитет по надзору Палаты представителей США также выразил обеспокоенность по поводу будущего американской энергетики в связи с политикой нынешнего президента.

Экономист подчеркнула, что принятые меры приведут к дефициту электроэнергии и удорожанию ее производства. Она выразила мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к ядерной энергетике, чтобы избежать проблем в будущем.

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