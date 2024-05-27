“Если мы избавимся от газопровода, одного из столпов электроэнергетики, и сохраним воздух чистым, мы определенно ничего не сможем сделать”, – говорит Ферчготт-Рот.
Она также добавила, что более широкое использование солнечной энергии может привести к сокращению площадей для сельского хозяйства и росту цен на продовольствие.
Экономист подчеркнула важность изменений в законодательстве, которые могли бы стимулировать развитие ядерной энергетики, и указала на эффективность и безопасность по сравнению с другими источниками энергии.
Эти изменения включают закрытие газопроводов и значительное увеличение количества электромобилей, что поставит под угрозу энергоснабжение страны.
Комитет по надзору Палаты представителей США также выразил обеспокоенность по поводу будущего американской энергетики в связи с политикой нынешнего президента.
Экономист подчеркнула, что принятые меры приведут к дефициту электроэнергии и удорожанию ее производства. Она выразила мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к ядерной энергетике, чтобы избежать проблем в будущем.
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