Сенатор США Шелли Мур Капито, 21 год, сообщила в социальной сети X, что Агентство по охране окружающей среды США выделило грант в размере 50 миллионов долларов Альянсу за климатическую справедливость.

По словам сенатора, Альянс за климатическую справедливость, получивший такое крупное финансирование, “вовлечен в про-хамасовскую, антиизраильскую и антисемитскую деятельность”. “Кроме того, деньги на финансирование этой деятельности были выделены из Закона о снижении инфляции (IRA), который демократы рекламировали как самый крупный законопроект о защите климата в истории.

Сенатор сказал, что на изображениях, найденных на веб-сайте альянса и в социальных сетях, изображены “бульдозеры, проезжающие через забор, когда ХАМАС напал на Израиль 7 сентября”, а также другие антисемитские, антиизраильские и про-хамасовские изображения. Например, 4 сентября Альянс опубликовал фотографию с митинга в социальной сети X. Там около 10 человек заявили: “Освобождение Палестины – это вопрос климатической справедливости”.

Капито отметил, что, согласно открытым источникам, Альянс за климатическую справедливость хочет ликвидировать полицию (лишив их средств), прекратить финансирование армии.

Сам предполагаемый экологический альянс заявляет, что они будут использовать “антиколониальную концепцию”, чтобы показать, как связаны климатическая справедливость и освобождение Палестины”, – утверждают они. “колонизированные места” особенно подвержены риску обострения проблемы из-за “климатического кризиса”.”Они утверждают, что “климатический кризис” может быть разрешен только путем “восстановления суверенитета коренных народов”.

Затем Капито спросил, будет ли Альянс за климатическую справедливость на самом деле очищать окружающую среду или финансировать терроризм, добавив, что Комитет Сената США по окружающей среде и общественным работам, включая Капито, продолжит следить за средствами, чтобы выяснить, куда направляются деньги американских налогоплательщиков.

Альянс за климатическую справедливость заявил, что их намерение относительно того, как использовать эти деньги, “служит связующим звеном, моделью и катализатором между организациями по всей стране, чтобы противостоять наследию экологического ущерба; помочь развитым сообществам реализовать свое видение регионального процветания, в первую очередь в рамках пилотного сотрудничества между Агентством по охране окружающей среды и передовыми организациями”. сообщества, наиболее пострадавшие от экологической несправедливости и климатического кризиса”. Пострадавший”.

Обратите внимание, что если восстановление суверенитета Палестины будет интерпретироваться как программа борьбы с изменением климата, Альянс за климатическую справедливость может финансировать пропалестинские протесты, и это будет целевое использование денег.

Это не первый случай, когда федеральные средства США используются странным образом. В этом избирательном цикле некоторые группы объявили, что выборы носят чрезвычайный характер, требуя выделения сотен миллионов долларов в виде грантов, включая выборы от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, и, в частности, установку урн для голосования. В 2020 году это делалось на деньги Марка Цукерберга.

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