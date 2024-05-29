Квебекцы Феликс Оже-Алиассим и Лейла Фернандес уверенно выиграли Открытый чемпионат Франции в Париже

Канадцы Феликс Оже-Алиассим и Лейла Фернандес уверенно выиграли первый раунд Открытого чемпионата Франции в понедельник.

Монреальец Оже-Алиассиме одержал победу со счетом 6-2, 6-4, 6-4 над японцем Йошихито Нисиокой.

Оже-Алиассиме сделал семь эйсов и выиграл 84 процента своих первых подач в матче, который был омрачен двумя задержками из-за дождя.

Фернандес из Лаваля одержал победу со счетом 6:2, 6:0 над Джессикой Понше из Франции.

Канадка сделала первый из пяти брейков в матче, который продолжался всего 69 минут.

Ни одна из канадок не реализовала брейк-пойнт.

Оже-Алиассиме в следующем матче встретится с немкой Хенн Сквайр.

В следующем матче Фернандес сыграет с китаянкой Ван Сиюй.

В понедельник в Париже свои стартовые матчи должны были сыграть еще две канадки, в том числе Бьянка Андрееску из Миссиссоги, Онтарио. Она возвращается на корт, чтобы встретиться с испанкой Сарой Соррибес Тормо в своем первом матче почти за 10 месяцев после травмы спины на National Bank Open в Монреале в августе прошлого года.

Также в понедельник Денис Шаповалов из Ричмонд-Хилла, Онтарио, встретится с Лукой Ван Ашем из Франции.

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