Судья удовлетворил ходатайство UQAM о временном судебном запрете пропалестинского лагеря

“Важно, чтобы соответствующие меры безопасности были приняты немедленно, чтобы предотвратить неблагоприятное событие, которое могло бы причинить UQAM серьезный или непоправимый вред”, – заявил судья в своем постановлении в понедельник.

Это произошло после того, как судья Верховного суда Луи-Жозеф Гуин заслушал аргументы обеих сторон на слушании в здании суда Монреаля в прошлую пятницу.

В своем запросе UQAM не просила о полном демонтаже лагеря; скорее, она говорит, что хочет обеспечить свободное передвижение вблизи научного комплекса.

В пресс-релизе руководство отметило, что “доступ и аварийные выходы из зданий университета перекрыты, несколько камер наружного наблюдения заблокированы, а ситуация в лагере и вблизи него в целом ухудшилась”.

“Она все чаще забаррикадируется, некоторые материалы, которые там накапливаются, представляют опасность, поверхности некоторых павильонов подверглись вандализму, и группы людей в капюшонах циркулируют там днем и ночью”, – заявили в школе.

Постановление предписывает демонстрантам создать двухметровое пространство между лагерем и зданиями во внутреннем дворе, в том числе вокруг научного павильона, “чтобы не препятствовать передвижению людей, использующих это пространство”.

Они должны убедиться, что все двери и окна не загорожены “никакими предметами и материалами”, и “воздержаться в будущем от размещения каких-либо объектов”, которые загораживают территорию.

Демонстранты должны убрать все картонные блоки, закрывающие камеры наблюдения во внутреннем дворе, и “никогда больше не создавать им препятствий каким бы то ни было образом”.

Группа также должна разрешить представителям UQAM и пожарной службы Монреаля посетить лагерь, чтобы убедиться, что этот район безопасен.

“Эти меры безопасности не будут препятствовать осуществлению права на свободу выражения мнений, включая право на демонстрации”, – отмечает Гуин в своем решении.

Он добавляет, что эти меры “уменьшат размер лагеря”, не затрагивая право людей на демонстрации.

“В нынешних обстоятельствах эти меры безопасности выгодны всем”, – утверждает он. “Невыполнение этих мер по-прежнему будет создавать серьезные проблемы с безопасностью для UQAM”.

С 12 мая пропалестинские демонстранты разбивают палаточный лагерь возле научного комплекса Пьер-Дансеро, следуя примеру аналогичных митингов в других местах Канады и Соединенных Штатов.

Участники требуют, чтобы UQAM разорвала свои связи с израильскими институтами и раскрыла масштабы этих отношений.

Они также призывают правительство Квебека отменить свое решение об открытии квебекского офиса в Тель-Авиве.

Со своей стороны, UQAM утверждает, что его фонд “не инвестирует в вооружение”, а также не имеет “соглашений о мобильности или рамочных соглашений с израильскими университетами”.

За последние недели были отклонены два запроса о наложении судебного запрета в отношении пропалестинского лагеря, расположенного на территории кампуса университета Макгилла.

Ожидается, что ходатайство Макгилла о предварительном судебном запрете поступит в суд 25 июля. Ходатайство о постоянном судебном запрете будет рассмотрено позднее.

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