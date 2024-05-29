Неисправности в системе кондиционирования воздуха в REM

Экспресс-сеть (REM) на этой неделе должна была внести исправления в связи с тем, что пассажиры некоторых поездов сочли недостаточным кондиционирование воздуха, в то время как по всему мегаполису наблюдалась сильная жара.

Эта проблема была поднята в среду, когда столбик термометра в Монреале поднялся до 30 градусов по Цельсию, и эта цифра выросла до 37, если принять во внимание фактор влажности. Некоторые пассажиры быстро сообщили CDPQ Infra, что в поездах недостаточно кондиционеров.

« Я удивлен, насколько жарко и влажно в вагонах. Пожалуйста, будьте активны, не ждите первых тепловых ударов, чтобы отреагировать», – в частности, сообщил один пользователь в социальной сети X. « Я сел в вагон около 16 часов, и кондиционера определенно не было», – сказал другой в Facebook.

Однако кажется, что не каждый поезд сталкивался с этой проблемой, поскольку другие пассажиры рассказывали о довольно комфортных условиях, несмотря на температуру.

Призванный отреагировать, CDPQ Infra, дочерняя компания депозитной кассы, которая управляет REM, заявляет, что « некоторые пользователи сообщили нам о высоких температурах в некоторых вагонах » в период сильной жары.

« Ситуация была взята на контроль нашим оператором и исправлена. Вентиляция в вагонах исправна. Если пользователи когда-нибудь обнаружат другие проблемы, они могут обратиться в нашу службу поддержки клиентов, которая быстро предпримет корректирующие действия», – продолжил заместитель директора по связям со СМИ CDPQ Infra Фрэнсис Лаббе в электронном письме.

Г-н Лаббе говорит, что в течение летнего сезона поезда REM будут « запрограммированы таким образом, чтобы поддерживать отклонение температуры наружного воздуха примерно на 5 градусов ниже ». « в жаркую погоду это отклонение будет сохраняться»,-добавляет он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.