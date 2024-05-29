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Новости 18-летний водитель получил штраф в размере 3000 долларов и 32 штрафных балла
Police
Полиция Монреаля.

18-летний водитель получил штраф в размере 3000 долларов и 32 штрафных балла

Виктория Христова Май 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи 18-летний водитель получил штраф в размере 3000 долларов и 32 штрафных балла отключены 1 Просмотров

Молодой водитель получил крупный штраф от полиции Лаваля после того, как, по их словам, он превысил установленное ограничение скорости почти на 100 км/ч.

 

Полиция Лаваля сообщила в субботу в социальных сетях, что водитель, 18-летний мужчина, ехал со скоростью 140 км/ч в зоне 50 км/ч на бульваре Дагене в прошлый вторник.

Водитель, в автомобиле которого находились еще два пассажира, был задержан во время проверки соблюдения скоростного режима.

Превышение скорости вылилось водителю в штраф в размере 3053 долларов и 32 штрафных балла.

Действие его водительских прав также было приостановлено на семь дней.

“С возвращением теплой погоды наши полицейские будут дежурить на территории Лаваля, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения”, – говорится в сообщении полиции Лаваля в Facebook.

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