Продлить ипотеку: с фиксированной или с плавающей ставкой?

Переменная ставка позволяет вам экономить, когда ставки снижаются. Но краткосрочная фиксированная ставка выгодна во времена неопределенности. Итак, какyю из них выбрать ? Сравните варианты, принимая во внимание ваши потребности и уровень толерантности к риску.

Некоторые экономисты полагают, что Банк Канады снизит свою ключевую ставку в ближайшие недели (в июне?), что приведет к небольшому снижению процентных ставок, особенно ставок по ипотечным кредитам.

Если это снижение произойдет и вам придется в ближайшее время продлить ипотеку, вы, возможно, захотите выбрать плавающую ставку, чтобы воспользоваться преимуществами снижения ставок. Однако, если ставки будут снижаться медленнее, чем ожидалось, краткосрочная фиксированная ставка будет более выгодной.

« В 2024 году мы ожидали пять или шесть снижений ставок, но, возможно, мы были слишком оптимистичны. Из-за инфляции мы ожидаем скорее два или три снижения ставок в этом году», – говорит Филипп Кинталь, директор по ипотечному развитию Национального банка.

Инфляция снизилась не так быстро, как ожидалось. Рост цен замедляется, но не так сильно, как хотелось бы экономистам. По данным Статистического управления Канады, инфляция достигла 2,9% в марте, а затем 2,7 % в апреле, превысив целевой показатель Банка Канады в 2 %. Чтобы сдержать рост цен, федеральное учреждение решило пока сохранить свою ключевую ставку. Нам придется подождать его следующих встреч, запланированных на 5 июня, 24 июля и 4 сентября, чтобы узнать, произойдут ли какие-либо спады.

Филипп Кинталь рекомендует своим клиентам выбрать фиксированную ставку на три года. Его аргументация такова « ” фиксированная трехлетняя ставка, предлагаемая банком, в настоящее время составляет 5,19 %. За тот же период (три года) хорошая Переменная ставка составляет около 6,6 %. Если мы выберем трехлетнюю фиксированную ставку, Центральному банку потребуется снизить ключевую ставку как минимум в семь раз на четверть пункта, чтобы мы оказались в проигрыше. Тогда плавающая ставка станет более привлекательной, чем фиксированная. Это может произойти, но это не точно. » Обратите внимание, что максимальная ставка Центрального банка составляет 5% с июля 2023 года.

Также, по словам специалиста, в экономические периоды, когда ставки низкие, лучше выбирать длительные сроки, чтобы стремиться к продлению с более выгодной ставкой по ипотеке. Поэтому во времена неопределенности он советует выбирать более короткие сроки. “Выбор зависит от вашего уровня толерантности к риску”, – говорит Филипп Кинталь. Это действительно первое, что следует учитывать при продлении ипотечного кредита” »

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