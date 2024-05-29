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Александр Абдулов… Ему могло быть всего лишь 71…

Виктория Христова Май 29, 2024 Афиша, Новости Комментарии к записи Александр Абдулов… Ему могло быть всего лишь 71… отключены 2 Просмотров

Сегодня 29 мая народному артисту РСФСР Александру Абдулову могло исполниться всего лишь 71… Всего лишь… Могло бы…

“Он охватил своим добром, любовью и талантом гигантское пространство, и люди отвечали ему любовью. Абдулов был солнцем, которое светило не одному «Ленкому», а всему кинематографу… Саша был очень мужественным человеком, он сражался до конца”, – говорил о нем Марк Захаров, чьи фильмы и спектакли стали творческим наследием Александра Гавриловича.

Хоакин Мурьета, Фернандо Лопес, Менахем, Алексей Иванович, Кочкарев, Палач… А также – Медведь, Генрих Рамколф, Ланцелот, Жакоб… Все это – Абдулов… Все это – Захаров…

Александр Абдулов просто жил восстановлением храма Рождества Пресвятой Богородицы, что возле Ленкома, где его впоследствии и отпевали…

На протяжении нескольких лет он, при поддержке и участии Марка Захарова, устраивал капустники и представления «На задворках» со своими друзьями – известными актерами, а вырученные деньги ленкомовцы отдавал на ремонт той самой церкви…

Он прожил 54 года, и это была жизнь красивого, талантливого и безумно любящего этот мир человека, ставшего для многих из нас обожаемым актером кино и звездой Ленкома. Вся его жизнь была “обыкновенным чудом”, чудом, которого так не хватает сегодня…

Вечная память, Артист! Мы помним и любим…

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