OpenAI приступил к обучению новой модели искусственного интеллекта

Компания надеется, что “получившаяся в результате система выведет нас на новый уровень возможностей” на пути к универсальному искусственному интеллекту (ИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человека).
4 мая Financial Times написала, что OpenAI приближается к выпуску новой модели искусственного интеллекта, которая может быть выведена и спланирована. Эта возможность является важным элементом в контексте разработки UII, отмечает газета.
Сообщалось, что модель называется GPT-5.
В то же время мы создали комитет по безопасности для выработки рекомендаций Совету директоров по важным решениям, касающимся проектов и деятельности в этой области.
В течение следующих 90 дней он оценит процесс OpenAI и принятые в нем меры безопасности, а затем опубликует информацию о рекомендациях, принятых компанией.
“Мы гордимся тем, что разрабатываем и производим лучшие в отрасли модели как с точки зрения квалификации, так и безопасности, но в то же время мы приветствуем позитивные обсуждения в этот критический момент”, – говорится в ее заявлении.
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