OpenAI приступил к обучению новой модели искусственного интеллекта

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, недавно приступила к обучению новой модели искусственного интеллекта (ИИ), говорится в ее сообщении.

Компания надеется, что “получившаяся в результате система выведет нас на новый уровень возможностей” на пути к универсальному искусственному интеллекту (ИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человека).

4 мая Financial Times написала, что OpenAI приближается к выпуску новой модели искусственного интеллекта, которая может быть выведена и спланирована. Эта возможность является важным элементом в контексте разработки UII, отмечает газета.

Сообщалось, что модель называется GPT-5.

В то же время мы создали комитет по безопасности для выработки рекомендаций Совету директоров по важным решениям, касающимся проектов и деятельности в этой области.

В течение следующих 90 дней он оценит процесс OpenAI и принятые в нем меры безопасности, а затем опубликует информацию о рекомендациях, принятых компанией.

“Мы гордимся тем, что разрабатываем и производим лучшие в отрасли модели как с точки зрения квалификации, так и безопасности, но в то же время мы приветствуем позитивные обсуждения в этот критический момент”, – говорится в ее заявлении.

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