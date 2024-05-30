В секторе здравоохранения и социальных услуг Квебека наблюдаются серьезные волнения

Один профсоюз по-прежнему не имеет принципиального соглашения, а другой отказывается подписывать свое соглашение из-за разногласий в тексте.

Кроме того, в понедельник протестующие вышли к подножию моста Жака Картье в Монреале, чтобы выразить свою обеспокоенность законом о реформе здравоохранения, принятым министром здравоохранения Квебека Кристианом Дюбе (законопроект № 15), в соответствии с которым было создано новое агентство Санте-Квебек.

“Мы хотим, чтобы люди видели нас, и мы хотим, чтобы правительство услышало, что люди не хотят усиления частного сектора в здравоохранении”, – сказал Хьюго Вайланкур.

Коалиция утверждает, что правительство все больше централизует систему здравоохранения, но это не работает.

“Если бы это было решением, система работала бы лучше, потому что именно этим мы занимаемся уже 20 лет”, – сказал Вайланкур.

Комитет пациентов Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC) утверждает, что самой большой проблемой, с которой сталкивается сеть, является отсутствие доступа к семейным врачам и первичной медицинской помощи.

“Доступ к услугам – это огромная проблема, и мы, конечно, не видим в реформе ничего, что напрямую решало бы эти проблемы. Поэтому мы все обеспокоены”, – сказала председатель комитета по делам пациентов Ингрид Кович.

Министерство здравоохранения сообщило в своем заявлении, что открытие Санте-Квебек дверей для частного сектора “просто не соответствует действительности”.

“В Santé-Québec мы привлекаем людей с солидным опытом работы, которые приходят со свежим взглядом на жизнь, чтобы осуществить необходимые изменения”, – заявили в министерстве.

В субботу несколько профсоюзов провели демонстрацию перед зданием коалиции “Авенир Квебек” (CAQ), в том числе члены Межпрофессиональной федерации защиты детей Квебека (FIQ), которые все еще не пришли к принципиальному соглашению после голосования против предложения Квебека.

Федерация призывает к улучшению условий труда и заработной платы.

Председатель казначейского совета Соня Лебель ответила: “Правительство должно уважать платежеспособность квебекцев, быть справедливым по отношению к другим работникам, состоящим в профсоюзе, и заключать коллективные соглашения, которые позволяют нам предоставлять качественную медицинскую помощь”, добавив, что “сбалансированные соглашения были достигнуты общим фронтом” благодаря “гибкости” профсоюза.

Защитники пациентов призывают обе стороны прийти к соглашению, чтобы квалифицированные работники не уходили в другое место, что потенциально может поставить под угрозу уход за пациентами.

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