“Опасность реальна”, – предупреждает REM, призывая держаться подальше от железнодорожных путей

Сотрудники монреальской станции метро Réseau Express (REM) призывают людей в районе Монреаля держаться подальше от железнодорожных путей.

Вскоре они проведут испытания на железнодорожных линиях North Shore и West Island, открытие которых запланировано на следующий год.

Говорят, что у некоторых людей вошло в привычку использовать железнодорожные пути для сокращения пути.

“Это серьезно, опасность реальна”, – сказал представитель REM Фрэнсис Лаббе.

К середине июня между Saint-Eustache и Laval начнутся тестовые рейсы REM, которые распространятся на станции Ruisseau Station и l’Anse-à-L’Orme.

“Поезда будут ходить чаще”, – сказал Лаббе. “По этой железной дороге не было ни одного поезда с 2021 года”.

Он говорит, что люди должны помнить, что пути не являются кратчайшим путем.

За последний год REM зафиксировала около 60 случаев, когда люди перепрыгивали через ограждения, чтобы перейти пути, или рисовали граффити.

В настоящее время она приступила к проведению информационно-просветительской кампании.

“Чтобы сэкономить пять минут, вы готовы провести пять месяцев в коме”, – говорится в одной рекламе. “Это вопрос жизни и смерти. Держитесь подальше от REM”.

“Мы также подготовим контент для TikTok с влиятельными лицами, чтобы привлечь внимание более молодых клиентов”, – сказал Лаббе.

Поезда работают на электричестве по воздушным линиям электропередачи.

Со своей стороны, Hydro-Quebec предупреждает людей держаться на расстоянии не менее трех метров от линий среднего напряжения.

Лаббе говорит, что люди, которые нарушают границу, могут попасть под поезд или погибнуть от удара током.

“Если вы будете стоять на железной дороге, то окажетесь всего в трех метрах от проводов”, – сказал Лаббе. “Эти люди автоматически подвергнут свою жизнь риску”.

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