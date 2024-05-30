Фотография Нетаньяху повешена на Роддик Гейтс в Университете Макгилла

В воскресенье перед университетом Макгилла в течение “нескольких часов” было вывешено изображение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

“Меня, как внука пережившего Холокост человека, глубоко беспокоит, что мы допускаем имитацию линчевания евреев в одежде жертв Холокоста на улицах, что люди могут угрожать еврейской общине”, – сказал Джейми Фабиан.

24-летний студент юридического факультета говорит, что он был на мероприятии неподалеку, когда получил текстовое сообщение об этом изображении.

“Нам сообщили, что там было изображено чучело, имитация линчевания еврея, одетого в одежду концентрационного лагеря”, – рассказывает он. “Мы были встревожены, поэтому пошли проверить это”.

На снимке изображен Нетаньяху, одетый в черно-белую тюремную одежду, держащий в руках лист бумаги и подвешенный на воротах Роддика в кампусе университета Макгилла в центре города.

Студентка McGill, которая сделала это фото, говорит, что она также видела изображение, когда гуляла по кампусу.

Она не хочет, чтобы ее опознали, чтобы защитить ее безопасность, потому что она мусульманка.

“Подойдя ближе, я заметила очертания тела, свисающего с верхней части ворот”, – рассказывает она. “При ближайшем рассмотрении я увидела, что это был Нетаньяху.

Она говорит, что понимает, почему еврейские студенты больше не чувствуют себя в безопасности в кампусе.

“Чего они пытаются добиться? Что это даст?” – спросила она. “Ненависти нет места в McGill”.

Член лагеря Макгилла, который не захотел называть своего имени, рассказал, что ему известно об этом изображении, но оно было на отдельной демонстрации у здания школы.

Представители McGill сообщили CTV News, что они расследуют инцидент и подали заявление в полицию Монреаля.

“McGill известно об инциденте. Эти жестокие образы выходят за рамки мирного протеста и резко противоречат принципам университета и его постоянным усилиям по развитию уважительного диалога и свободной речи”, – говорится в сообщении учебного заведения.

Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) также прокомментировал это изображение, разместив в социальных сетях сообщение: “Когда же мы перестанем прятать голову в песок, потому что нам не нужны “волны”, в то время как угроза квебекским евреям и нашему обществу становится все серьезнее?”

Полиция Монреаля (SPVM) сообщила телеканалу CTV утром в понедельник, что у нее нет официального сообщения об инциденте возле университета.

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