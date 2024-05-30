Как решение Банка Канады изменить прогноз по ипотечным кредитам

Растут ожидания того, что Банк Канады этим летом впервые за четыре года снизит процентную ставку, поскольку инфляция продолжает снижаться, а ситуация на национальном рынке труда начинает смягчаться.

В последний раз центральный банк снижал свою процентную ставку в конце марта 2020 года, снизившись до минимального уровня в 0,25%, поскольку стало ясно, насколько вероятно влияние пандемии COVID-19 на экономику Канады и перспективы рынка труда.

Эта ставка оставалась стабильно низкой в течение почти двух лет, прежде чем резкий рост инфляции вызвал шквал повышений в течение 2022 и 2023 годов, когда Банк установил текущий уровень в 5,0%, самый высокий за 23 года.

В результате шести последовательных решений центрального банка по процентной ставке, она оставалась неизменной. Тем не менее, поскольку отчет Статистического управления Канады, опубликованный на этой неделе, показал, что инфляция в апреле снизилась до самого низкого уровня за три года, многие наблюдатели теперь полагают, что Банку был дан зеленый свет на снижение ставок в его следующем заявлении, запланированном на 5 июня.

Это решение стало бы приятной новостью для домовладельцев по всей стране. Это также может убедить некоторых потенциальных покупателей жилья отойти от дел и возобновить свои планы по покупке жилья.

Виктор Тран (на фото вверху), эксперт по ипотечным кредитам и недвижимости из RATESDOTCA, сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что, несмотря на то, что первым шагом центрального банка, скорее всего, будет осторожное снижение ставки на четверть пункта, еще есть возможность существенно изменить ситуацию на рынке.

“Двадцать пять (25) базисных пунктов – это действительно не так уж много, и даже мы наблюдали даже, что полпроцента – это не так уж и много”, – сказал он. “Я имею в виду, что это приводит к минимальной ежемесячной экономии. И, конечно, спрос на жилье может увеличиться, но недостаточно, чтобы увидеть ту активность, которая была в 2021 и 2022 годах”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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