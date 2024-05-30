После жестокого убийства израильскими военными женщин и детей в лагере беженцев Рафах, министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что Канада увеличит количество виз для жителей сектора Газа в 5 раз, сообщает Al Jazeera.

В ближайшее время родственникам палестинцев, проживающих в Канаде, будет выдано 5000 виз. Визовая программа началась через 12 месяцев, но сейчас планируется ее расширение.

“Мы глубоко обеспокоены гуманитарной катастрофой, которая разворачивается в Газе. Многие беспокоятся о родственниках и проявляют интерес к той помощи, которую мы можем предложить. У Канады есть список имен людей, которые мы готовы принять и предоставить местным властям, чтобы они могли безопасно пересечь границу, Израиль и Египет являются нашими ключевыми партнерами в осуществлении этих гуманитарных мер, направленных на то, чтобы помочь палестинцам воссоединиться со своими канадскими родственниками”, – сказал Миллер. Это был отличный опыт.

Стоит отметить, что никто не может покинуть сектор Газа без разрешения Израиля после того, как они взяли под контроль Рафах на границе с Египтом.

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