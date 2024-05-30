Домовладелец из Квебека вспоминает момент, когда торнадо обрушился на его фермерский дом

Даниэль Гелинас говорит, что у него было всего несколько секунд, чтобы среагировать, прежде чем торнадо обрушилось на его 150-летний фермерский дом в понедельник днем.

Гелинас пил кофе в своем доме в Трес-Сент-Редемпторе, недалеко от границы с Онтарио, когда поднял глаза и увидел, что его вещи разбросаны по двору.

“Я выглянул в окно, и части моей веранды начали пролетать мимо, и я увидел, как что-то закружилось во дворе, поэтому я схватил свою собаку, спустился в подвал, просто спрыгнул вниз”, – сказал он.

Он вспоминает, что слышал постоянный грохот, но даже не может сказать, насколько громким он был. “Мы буквально упали на землю в подвале, поднялись, выглянули наружу, когда все уже прошло”.

Шторм, обрушившийся на его владения, сорвал крышу с маленького красного фермерского домика, сровнял с землей его гараж и разбросал его вещи по всей улице. Во вторник часть крыши дома свисала с линии электропередач, а вокруг бассейна и тщательно ухоженного сада были разбросаны обломки мебели, дерева и оборудования.

Сотрудники компании Hydro-Quebec были на месте, они пробирались через завалы из поваленных деревьев и обломков линий электропередач.

Во вторник Министерство охраны окружающей среды Канады подтвердило, что торнадо обрушилось на юго-запад Квебека около 17:30 в понедельник около Риго, что примерно в 60 километрах к западу от Монреаля.

Метеоролог Мишель Флери сказала, что подтверждение было сделано на основе фотографий и видеозаписей, но команда из проекта “Северные торнадо” Западного университета не смогла точно подтвердить его силу и траекторию. Она сказала, что вполне возможно, что торнадо мог обрушиться и на Онтарио.

Мэр Трес-Сент-Редемптора Жюли Лемье заявила, что торнадо повалил деревья и повредил несколько домов и хозяйственных построек в общине, а также в близлежащем Риго, но официальные лица не верят, что кто-то пострадал.

Лемье сказала, что жители получили предупреждения о шторме до того, как он разразился, и что муниципалитет отреагировал быстро и грамотно. Она сказала, что в последние годы им приходится готовиться к этому, поскольку сильные штормы участились, что она связывает с изменением климата.

“Торнадо – это первое за последние десятилетия, но мы должны быть готовы к тому, что оно будет происходить чаще”, – сказала она, подчеркнув важность того, чтобы у людей был наготове аварийный набор.

Гелинас сказал, что он действительно получил на свой телефон предупреждение о возможном торнадо, но подобные предупреждения он получал и в предыдущие годы, и ничего не происходило. Он сказал, что день был ветреный, но он не видел характерных воронкообразных облаков или признаков того, что шторм будет более опасным, чем обычно.

Гелинас и его жена Джулия Ассельстайн говорят, что они до сих пор в шоке от того, что их четырехлетний упорный труд по восстановлению собственности был разрушен.

“Крыша моего гаража находится на высоте 30 футов над землей, а наша веранда находится в другом дворе”, – сказал он. “Бассейн в значительной степени разрушен. Это невероятно”.

Ассельстайн, которая находилась в доме, где жила пара, в Монреале, рассказала, что получила сообщение от мужа, когда разразился шторм. После этого она не могла с ним связаться и, опасаясь худшего, звонила снова и снова.

Оба они говорят, что важно то, что никто не пострадал, и что фермерский дом 19-го века, который сейчас находится без крыши, а также 100-летний амбар на их территории сохранились довольно хорошо, учитывая все обстоятельства.

“Мы перестроимся, вот и все, что от нас требуется”, – сказал Гелинас.

Торнадо также обрушился на Риго, где, по словам исполняющего обязанности начальника пожарной охраны Гийома Руа, в понедельник вечером были повреждены четыре дома, в том числе у одного из них была сорвана крыша. Также были повреждены несколько амбаров и зернохранилищ.

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