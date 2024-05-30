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Новости Домовладелец из Квебека вспоминает момент, когда торнадо обрушился на его фермерский дом
Tornado
Торнадо есть торнадо. Бойтесь этого явления!

Домовладелец из Квебека вспоминает момент, когда торнадо обрушился на его фермерский дом

Виктория Христова Май 30, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Домовладелец из Квебека вспоминает момент, когда торнадо обрушился на его фермерский дом отключены 7 Просмотров

Даниэль Гелинас говорит, что у него было всего несколько секунд, чтобы среагировать, прежде чем торнадо обрушилось на его 150-летний фермерский дом в понедельник днем.

 

Гелинас пил кофе в своем доме в Трес-Сент-Редемпторе, недалеко от границы с Онтарио, когда поднял глаза и увидел, что его вещи разбросаны по двору.

“Я выглянул в окно, и части моей веранды начали пролетать мимо, и я увидел, как что-то закружилось во дворе, поэтому я схватил свою собаку, спустился в подвал, просто спрыгнул вниз”, – сказал он.

Он вспоминает, что слышал постоянный грохот, но даже не может сказать, насколько громким он был. “Мы буквально упали на землю в подвале, поднялись, выглянули наружу, когда все уже прошло”.

Шторм, обрушившийся на его владения, сорвал крышу с маленького красного фермерского домика, сровнял с землей его гараж и разбросал его вещи по всей улице. Во вторник часть крыши дома свисала с линии электропередач, а вокруг бассейна и тщательно ухоженного сада были разбросаны обломки мебели, дерева и оборудования.

Сотрудники компании Hydro-Quebec были на месте, они пробирались через завалы из поваленных деревьев и обломков линий электропередач.

Во вторник Министерство охраны окружающей среды Канады подтвердило, что торнадо обрушилось на юго-запад Квебека около 17:30 в понедельник около Риго, что примерно в 60 километрах к западу от Монреаля.

Метеоролог Мишель Флери сказала, что подтверждение было сделано на основе фотографий и видеозаписей, но команда из проекта “Северные торнадо” Западного университета не смогла точно подтвердить его силу и траекторию. Она сказала, что вполне возможно, что торнадо мог обрушиться и на Онтарио.

Мэр Трес-Сент-Редемптора Жюли Лемье заявила, что торнадо повалил деревья и повредил несколько домов и хозяйственных построек в общине, а также в близлежащем Риго, но официальные лица не верят, что кто-то пострадал.

Лемье сказала, что жители получили предупреждения о шторме до того, как он разразился, и что муниципалитет отреагировал быстро и грамотно. Она сказала, что в последние годы им приходится готовиться к этому, поскольку сильные штормы участились, что она связывает с изменением климата.

“Торнадо – это первое за последние десятилетия, но мы должны быть готовы к тому, что оно будет происходить чаще”, – сказала она, подчеркнув важность того, чтобы у людей был наготове аварийный набор.

Гелинас сказал, что он действительно получил на свой телефон предупреждение о возможном торнадо, но подобные предупреждения он получал и в предыдущие годы, и ничего не происходило. Он сказал, что день был ветреный, но он не видел характерных воронкообразных облаков или признаков того, что шторм будет более опасным, чем обычно.

Гелинас и его жена Джулия Ассельстайн говорят, что они до сих пор в шоке от того, что их четырехлетний упорный труд по восстановлению собственности был разрушен.

“Крыша моего гаража находится на высоте 30 футов над землей, а наша веранда находится в другом дворе”, – сказал он. “Бассейн в значительной степени разрушен. Это невероятно”.

Ассельстайн, которая находилась в доме, где жила пара, в Монреале, рассказала, что получила сообщение от мужа, когда разразился шторм. После этого она не могла с ним связаться и, опасаясь худшего, звонила снова и снова.

Оба они говорят, что важно то, что никто не пострадал, и что фермерский дом 19-го века, который сейчас находится без крыши, а также 100-летний амбар на их  территории сохранились довольно хорошо, учитывая все обстоятельства.

“Мы перестроимся, вот и все, что от нас требуется”, – сказал Гелинас.

Торнадо также обрушился на Риго, где, по словам исполняющего обязанности начальника пожарной охраны Гийома Руа, в понедельник вечером были повреждены четыре дома, в том числе у одного из них была сорвана крыша. Также были повреждены несколько амбаров и зернохранилищ.

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