В ресторане в Броссаре, в квартале ДИКС- 30 произошел пожар

Инцидент произошел в 3:20 утра во вторник в пабе “Майл” на площади ДИКС30.
“Прибыв на место, полиция обнаружила следы взлома и обнаружила источник пожара”, – сказал Франсуа Буше, представитель полиции Лонгея.
“Это привело к тому, что наши сотрудники сочли произошедшее преступлением”.
Он отмечает, что пожар был быстро локализован, прежде чем он смог распространиться.
Сообщений о пострадавших не поступало, арестов не производилось.
Для того чтобы следователи могли осмотреть место происшествия, был установлен периметр безопасности.
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