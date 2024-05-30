В ресторане в Броссаре, в квартале ДИКС- 30 произошел пожар

Полиция Лонгейля (SPAL) проводит расследование по факту пожара в ресторане в Броссаре в квартале ДИКС- 30.

Инцидент произошел в 3:20 утра во вторник в пабе “Майл” на площади ДИКС30.

“Прибыв на место, полиция обнаружила следы взлома и обнаружила источник пожара”, – сказал Франсуа Буше, представитель полиции Лонгея.

“Это привело к тому, что наши сотрудники сочли произошедшее преступлением”.

Он отмечает, что пожар был быстро локализован, прежде чем он смог распространиться.

Сообщений о пострадавших не поступало, арестов не производилось.

Для того чтобы следователи могли осмотреть место происшествия, был установлен периметр безопасности.

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