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Общество Криминал В ресторане в Броссаре, в квартале ДИКС- 30 произошел пожар
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Полиция Квебека нас бережёт. Фото из газеты Лё Солей.

В ресторане в Броссаре, в квартале ДИКС- 30 произошел пожар

Степан Артемьевский Май 30, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В ресторане в Броссаре, в квартале ДИКС- 30 произошел пожар отключены 2 Просмотров

Полиция Лонгейля (SPAL) проводит расследование по факту пожара в ресторане в Броссаре в квартале ДИКС- 30.

 

Инцидент произошел в 3:20 утра во вторник в пабе “Майл” на площади ДИКС30.

“Прибыв на место, полиция обнаружила следы взлома и обнаружила источник пожара”, – сказал Франсуа Буше, представитель полиции Лонгея.

“Это привело к тому, что наши сотрудники сочли произошедшее преступлением”.

Он отмечает, что пожар был быстро локализован, прежде чем он смог распространиться.

Сообщений о пострадавших не поступало, арестов не производилось.

Для того чтобы следователи могли осмотреть место происшествия, был установлен периметр безопасности.

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