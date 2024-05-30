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«Десять веков славянской письменности»

Виктория Христова Май 30, 2024 Виктория Христова, Новости, Образование Комментарии к записи «Десять веков славянской письменности» отключены 0 Просмотров

Как я и говорила ранее, мне посчастливилось побывать на экскурсии «Десять веков славянской письменности». Именно ею на ВДНХ отмечали день славянской письменности, день филолога и день библиотекаря! И хочу вам сказать, что это было неверноятно увлекательно!

 

Во-первых, музей славянской письменности «Слово»- это невероятный музейно-просветительский комплекс для детей и взрослых, не имеющий аналогов в России. И своего рода точка притяжения как для любителей русского языка, так и для ценителей архитектуры, культуры и истории. В общем, в моем случае, совпало абсолютно все!

Экскурсия была невероятно познавательной даже для тех, кто давно и плотно занимается филологией. О том, как развивалась, да и сейчас развивается письменность в России и мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью.

Очень любопытная экспозиция была представлена нашему взору. Первая ее часть-  о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней.

Второй раздел – о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества.

А вот самая, на мой взгляд, неожиданная, третья часть была посвящена истории и будущему главных символов письма – букв. Да, представьте, что у наших с вами букв тоже есть будущее!

Заключительная, четвертая,  часть — «Бесписьменная культура» — посвящена судьбе устной речи. Здесь рассказывали о о фольклоре, языковых особенностях, невербальной коммуникации.

И чтобы слово не расходилось с делом, все участники экскурсии могли послушать колыбельные песни и былины разных народностей, а также посмотреть видео, находясь в специальных войлочных коконах.

Да, это знают все, что истоки славянской письменности возвращаются к Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые приобщили многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре.

Сама славянская письменность зародилась в IX веке, именно тогда был создан алфавит. Историю пересказывать не буду, повторю тезисно: моравский князь Ростислав обратился к императору Михаилу III с просьбой перевести христианские Богослужебные книги на славянский язык и отправить в Моравию учителей, которые смогли бы читать проповеди на родном для славян языке.

Ведь в Европе все духовные книги были написаны на латыни, поэтому это вызывало определенные трудности и непонимание в широких массах.

В итоге, кириллица помогла распространению новой религии среди славян, после этого она стала письменностью для государства и церкви.

Один из красивейших экспонатов выставки о том, как после принятия христианской веры начался подъем культуры на Руси. Князь Владимир открыл много школ, где обучали грамоте и куда свозили большое количество детей. При монастырях также было открыто много школ, где грамоте детей и взрослых обучали монахи. Сами князья были высокообразованными людьми своего времени, владеющими в совершенстве 4-5 языками, а также многими другими науками.

Сегодня мы все не представляем нашу жизнь без письменности, без букв и без книг! Но, чтобы это прочувствовать – сходите в музей! Вам посчастливится побывать в монастырской келье и первой русской типографии, вы сможете сесть за парты в земской школе, и послушаете псалмы. Вы попробуете расшифровать граффити в древнем храме, а также познакомитесь с «смсками» древних новгородцев.

Не откажите себе в удовольствии и познайте то, чем пользуетесь ежедневно!

 

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