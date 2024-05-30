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30 мая — День окрошки

Виктория Христова Май 30, 2024 Новости, Общество, Полезные продукты Комментарии к записи 30 мая — День окрошки отключены 3 Просмотров

Окрошку на Руси уважали испокон веков. Она упомянута ещё в знаменитом “Домострое” – памятнике литературы XVI века.

 

Название блюда произошло от слова “крошить” – то есть мелко нарезать продукты.

Издавна русские крестьяне готовили себе окрошку из редьки с луком и квасом, делали тюрю на простокваше из хлебных корок, растительного масла и лука – когда-то очень популярное на Руси кушанье.

Со временем в рецепт стали добавлять репу, картошку, яйца, мясо или рыбу.

Жидкой основой окрошки был не только традиционный белый домашний квас, но и огуречный рассол, кефир и свекольный бульон.

К овощам и мясу порой добавляли моченое яблоко, грибы и осетрину. Заправкой же могли быть хрен, перец и растительное масло.

Современная окрошка состоит из следующих ингредиентов: картофель, яйца, огурцы, колбаса, сметана, квас или кефир.

Мы знаем про борьбу любителей окрошки на квасе и окрошки на кефире. Но просим вас не забывать и о других претендентах на титул победителя: айране, тане и минералке!

 

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