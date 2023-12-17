Гуляем по Монреалю: Остров святой Елены

Один из самых захватывающих уголков города Монреаль, безусловно, остров Святой Елены – один из островов архипелага Ошлага. Этот остров расположен на реке Святого Лаврентия рядом с островом Нотр-Дам и входит в состав парка Жан Драпо.

Название острову было дано в честь жены Святой Елены в 1611 году знаменитым французским путешественником, географом, основателем и губернатором первых французских поселений – Самюэлем де Шампленом. С 1665 по 1818 год остров принадлежал семье Ле Мун из Лонгёйя, а затем стал собственностью британского правительства.

С целью максимально обезопасить подступы к городу с востока британцы построили на острове форт и разместили здесь свою военную базу. Форт использовался по назначению вплоть до 1870 года, после чего остров был приобретен правительством Канады. Уже в 1874 году остров Святой Елены был преобразован в общественный парк. Во время Второй мировой войны на острове размещался лагерь для военнопленных.

В 1967 году островы Святой Елены и Нотр-Дам стали домом для всемирной выставки “Экспо-67”. В рамках подготовки к этому грандиозному событию остров Святой Елены был значительно расширен путем объединения с соседними островами.

На острове, помимо живописной природы, имеются несколько замечательных достопримечательностей. Одной из них является музей Стюарта – известный исторический музей, считающийся одним из крупнейших в Канаде. Он был основан Дэвидом Макдональдом Стюартом в 1955 году. Экспонаты, представленные в музее, в основном посвящены истории Канады, а также культурным влияниям других стран на эту великую страну.

Музей расположен в здании старинного английского арсенала, поэтому здесь достаточно места для экспонирования множества ценных артефактов. Внутри музея посетители смогут увидеть различные археологические находки, художественные объекты, оружие, предметы быта и многое другое.

Еще одной замечательной достопримечательностью, расположенной на острове, является биосфера – одна из самых известных монреальских достопримечательностей. Это сооружение в форме геодезического купола давно стало символом Монреаля и привлекает тысячи туристов ежегодно. Но не только внешний вид этого памятника имеет значение. Внутри купола находится музей, посвященный окружающей среде и водным ресурсам. Здесь экспозиция рассказывает посетителям об экологических проблемах региона и о важности великих озер. В музее можно не только узнать много интересного, но и принять участие в различных экспериментах, играх и других мероприятиях, которые сделают вашу экскурсию незабываемой.

Кроме того, на острове есть парк развлечений, который подходит для занятий как для взрослых, так и для детей. Летом и весной остров становится местом проведения разнообразных развлекательных мероприятий. Здесь проходят международные конкурсы фейерверков и ежегодные многодневные музыкальные фестивали, такие как Ошелага.