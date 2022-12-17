Чтиво выходного дня: О русском театре замолвим мы слово

30 августа 1756 года дщерь гнезда Петрова, императрица Елизавета Петровна, издала указ об учреждении в Санкт-Петербурге Российского театра, во главе которого поставила Сумарокова.

«Вторым университетом» назвали его, благодаря тому влиянию, которое он оказывал на русскую культуру, на умы, на настроения в обществе. Это богатые традиции, это опыт, это драматургия, это классическая проза, это востребованный и никогда не теряющий актуальности репертуар. Это профессиональные, годами обучаемые и оттачивающие мастерство артисты, составляющие костяк труппы, на чьи имена, славу и мастерство с удовольствием идет публика.

Это то, что отличает русский театр от любого другого. Этим он, в общем, и славится, оставаясь неповторимым и индивидуальным. Это- именно та почва, которая делает театральный российский жанр монолитным. И это, то что сейчас, увы, с потрящающей скоростью и размахом, уничтожается, заменяется на что-то нуворишное, но такое хрупкое, что надежды на то, что новодел станет атлантом театра, практически нет.

Просто удивительно даже в данном контексте, насколько некоторые притчи и слова Иисуса Христа приобретают современное звучание. Возьмем притчу из Евангелия от Матфея. Господин директор театральной ложи Москвы как-то сказал, что он – человек верующий, православный, чтущий заповеди. Наверняка, помнит этот отрывок:

Цитирую: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (глава 7, стихи 24-27). О чем речь? О том, что лишь на прочной, твердой, годами-веками проверенной почве, можно построить что-то крепкое, серьезное, вечное. А построив, никоим образом не менять основу, не находить иного фундамента, ибо «будет падение его велико»…

Та же петрушка и с театром. Основы, которые годами и даже веками делали из него свой неповторимый жанр в искусстве, новомодные хозяева жизни начинают бесцеремонно выкорчевывать, заменяя на что-то более простое, но прибыльное. Вроде, как бизнес и ничего личного, а ведь это не так.

Ложа. Вот какое прилагательное у вас ассоциируется с этим словом? Массонская, да? А что это такое – массонская ложа? Как она возникла и зачем? Давайте вскользь пройдемся по этому вопросу. Итак, это тайное общество, или проще говоря, секта, каких-то реформаторов, баснословно богатых и влиятельных. Человеконенавистников, в людях видевших лишь горстку рабов для обслуживания элиты. У них был свой кодекс чести, ничего общего не имевший с общепринятым, свои правила, свой регламент проведения собраний… Все свое, всё себе под стать. В общем, если суммировать – абсолютное желание заставить мир жить по своим законам. И неважно, насколько законы созидательны или разрушительны для мира. И вот, спустя три столетия после возникновения массонской ложи, мы видим новую – директорскую ложу. Эдакая контора по управлению театрами. Контора, желающая разрушить, развалить, разнести по щепкам все то, что было монолитным в русском классическом драматическом репертуарном театре с момента его возникновения.

Театр превращается в коммерческий центр, которым руководит не художественный руководитель, а какой-то заброшенный лазутчик-директор, действующий по принципу, что каждый сурок немного агроном. И этот агроном от искусства определяет репертуарную политику, назначает ведущих актеров, распределяет роли, приглашает второсортных режиссеров, чья работа далека от классической режиссуры настолько, насколько трудно себе представить обычному обывателю. Ну, а что? «Пипл хавает», как говорится. И становится частью этого бизнес-проекта.

Давайте не говорить абстрактно. В Москве можно назвать сразу несколько крупных театров, существующих без творческого руководства и, кажется, не спешащих им обзаводиться: Театр имени Станиславского, МХТ, «Современник», «Ленком Марка Захарова», театр «Летучая мышь». Если поискать внимательно по сайтам, можно найти еще массу таких вот осиротевших приютов комедиантов. Но и Министерство культуры, и Союз Театральных Деятелей такое положение не ужасает. Вроде как, новое веяние, к которому нужно привыкнуть… Дорогие люди! Как можно привыкнуть к разрушению? Как можно привыкнуть к издевательству над классическими произведениями, как можно привыкнуть, видя на сцене не профессионалов, а просто-напросто самодеятельность с претензией на звездность? Как? У вас есть рецепт привыкания?

Ваши дети уже привыкли к тому, что, скажем, в Новосибирском театре актер-мужчина играет роль принцессы в спектакле «Принцесса и Людоед». И это, по словам руководства – художественный замысел. Ваши дети уже привыкли, что в постановке «Человек-подушка» дети в сорочках на себе кресты таскают и себя же красной краской из ведер поливают. Да и сцена деторождения кровава, болезнена и безысходна… Ваши детям это нравится, господа хорошие? Может, вашим детям понравилось подбрасывание свиной головы православными активистами и их манифестации на тему оскорбления чувств верующих в «Идеальном муже» Богомолова? Нет, вам наверное нравится 100-килограммовая Офелия, найденная (видимо не без труда) Евгением Марчелли, увидев которую Гамлет становится неврастеником?

Ну, ладно, может вам и нравится. А нам-то что делать? Нам, воспитанным на классическом театре, на спектаклях Эфроса, Товстоногова, Волчек, Захарова, Гончарова? Куда нам всем податься, ведь нас много. Почему вы хотите убить наш театр? Наш, ибо без зрителя театр- это ничто, зияющая пустота от искусства… Директор вышеупомянутой ложи, утверждает, что из этой самой ложи видно всё, как на ладони. Ответьте, уважаемый, нам, зрителям, тогда: всё вышеописанное вы проглядели, гляда сквозь пальцы той самой ладони? Или это то, что вас устраивает? Проясните свою позицию нам, обывателям.

Хочу напомнить очень хорошее на мой взгляд, интервью гендиректора Большого театра, в котором была высказана потрясающая мысль. Процитирую: «Я прекрасно понимаю, что эпоха Бориса Александровича Покровского была великой — как в истории Большого театра, так и в создании Камерного. Но Бориса Александровича нет с нами уже много лет. В созданные им спектакли входят новые артисты. Часто их вводят те, кто не понимает замысла их создателя. Такие спектакли умирают. Для нас принципиально важно сохранить спектакли Покровского, насколько жизнь это позволит».

Важно ли директорской ложе сохранить спектакли Захарова, Волчек, Гончарова, Ефремова в том виде, в котором они были выпущены и поставлены? В том составе, который принес им славу и зрительскую любовь? В том виде, в котором их задумывали мэтры? И еще. Почему билеты на составы с любимыми народными и начинающими артистами, стоят одинаково? Ведь нам, зрителям, хочется прийти в театр на любимых актеров. Чем Вы нам, зрителям, аргументируете этот нуворишный метод руководства?

Вопросов, на самом деле, много. И все они базируются на простом человеческом желании – сохранить театральное наследие, передать этот жанр искусства нашим детям и внукам в том виде, в котором мы сами на нем воспитывались. Сохранить великие произведения корифеев жанра, почаще видеть на сцене любимых исполнителей, годами пробивавших дорогу к нашим, зрительским сердцам…

Не ломайте этого! Пожалуйста, не разрушайте! Не вы ведь строили! Почему вы все, к чему не прикоснетесь, превращаете в руины? Ведь ваши деяния стали символом опустошения и пагубы! Остановитесь!