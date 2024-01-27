Бывший министр юстиции Дэвид Ламетти уходит в отставку с поста члена парламента Монреаля

“Изгнание из кабинета премьер-министра Джастина Трюдо стало для меня тяжелым личным ударом”, – поделился бывший министр юстиции Дэвид Ламетти в четверг, объявив о своем уходе с государственной должности.

В заявлении монреальского депутата говорится, что его отставка вступит в силу в конце этого месяца. Ламетти сделал это заявление, когда он и другие депутаты-либералы встретились в Оттаве перед возобновлением заседания Палаты общин в минувший понедельник.

В заявлении Ламетти сказал, что уходит в отставку со “смешанными чувствами”, но его избиратели, как он надеется, выиграют от перемен. Впервые он был избран от либералов в 2015 году, а Трюдо назначил его федеральным министром юстиции и генеральным прокурором в 2019 году.

Бывший профессор права оставался на этой должности до тех пор, пока в июле прошлого года его не вывели из кабинета и не заменили нынешним министром юстиции Арифом Вирани.

“С некоторой грустью я покидаю работу своей мечты. После изменений, внесенных в кабинет министров летом 2023 года, я продолжал делать все возможное, чтобы выполнять свои обязанности члена парламента”, – сказал он.

“Этот период был сложным для меня лично, как можно себе представить, и я искренне верю, что после восьми напряженных лет избирателям LaSalle-Emard-Verdun – и я один из них – пошло бы на пользу сегодняшнее изменение”.

Ламетти сказал, что он находился на посту либеральных министров юстиции дольше всех за последние несколько десятилетий. В его заявлении перечислялись его достижения, включая принятие 13 законопроектов.

Он указал на законодательство, запрещающее практику конверсионной терапии, отменяющее некоторые обязательные минимальные наказания и обновляющее канадский режим оказания медицинской помощи умирающим.

Бывший министр сказал, что он также “оказал прямое политическое влияние” на дела по контролю над оружием и на дела по правам инвалидов, а также на вопрос социального обеспечения детей и изменения климата.

Ламетти сказал, что гордится своим наследием и “не упустил шанса” провести перемены, пока сидел за столом кабинета министров. Он отметил, что занимал пост министра “в экстраординарное время”.

Это включало “пандемию, что потребовало применения Закона о чрезвычайных ситуациях, и войну в Европе”, – написал он. “Я горжусь той ролью, которую я сыграл в каждой из этих ситуаций”.

Он сказал, что присоединяется к юридической фирме Fasken Martineau DuMoulin, где одним из его направлений будет защита прав коренных народов.