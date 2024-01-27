Канадские аграрии посадят больше бобовых за счет пшеницы и ячменя

Земледельцы Канады увеличат посевные площади под бобовые культуры за счет уменьшения площадей, занимаемых пшеницей и ячменем.

Согласно отчету “Канада: перспективы основных полевых культур” министерства сельского хозяйства Канады, площади, выделенные под пшеницу, будут сокращены на 3%, а под ячмень – на 5%. Площади под рапс уменьшатся на 1,5%, а под лен – на 19%. Отчет объясняет такие изменения снижающимися ценами, низкой влажностью почвы в конце осени и ожидаемым слабым ростом цен на пшеницу.

Прогнозируется, что цены на горох вырастут на 5%, чечевицы – на 8%, нута – на 17% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что бобовые культуры принесут большую прибыль, чем другие. Фермер и агротехнический наблюдатель Кевин Херш согласен с официальными прогнозами, однако отмечает, что прогноз не даёт подробной информации о том, какие именно бобовые культуры будут увеличены.

“Я не уверен, что посевы красной чечевицы значительно увеличатся. Но если люди смогут найти семена, площадь под зеленой чечевицей может значительно увеличиться”, – размышляет фермер.

Хотя на первый взгляд снижение площади, выделенной под пшеницу и рапс, не кажется существенным в процентном отношении, абсолютные значения являются значительными. Канада уступила место Австралии на китайском рынке, а внутри страны кукуруза жестко конкурирует со штатовской продукцией.

Прогноз предполагает рост площадей для выращивания твердых сортов пшеницы на 1,5%, несмотря на ожидаемое снижение цен. По мнению Херша, причиной является сохраняющаяся хорошая востребованность на яровую пшеницу.

Площади для выращивания овса увеличатся на 27%, хотя это лишь частично компенсирует сокращение в 2023 году. Окончательное решение фермеров о площадях под выращивание определенных культур будет зависеть от стоимости и доступности семян, считает Херш.