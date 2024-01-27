Сегодня – день равноапостольной Нины

Череду многочисенных январских православных праздников венчает День Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Череду многочисенных январских православных праздников венчает День Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Несколько лет назад канун этого прекрасного праздника выпал на субботу. И в нашем Петропавловском соборе в тот день прошло Всенощное Бдение, во время которого и священники, и хор, и все собравшиеся прихожане чтили и славили святую Нину.

Пришедшие в тот вечер в храм, видели, что наш дорогой настоятель, отец Анатолий, держал в руках необычный крест – сделанный из веток виноградной лозы, которые соединены между собой в форму креста при помощи пряди человеческих волос.

По преданию, Богородица явилась святой Нине во сне и вручила ей именно такой крест перед тем, как направить ее на миссионерскую деятельность в Грузию. А Патриарх Иерусалимский благословил Нину на подвиг апостольского служения.

Очень много чудес совершила она в Иверии, многих обратила в православную веру. А когда наступила ее светлая кончина, ее тело похоронили в убогой палатке, как она и хотела, в селении Бодби.

Глубоко опечаленные царь грузинский и местный епископ, а с ними и весь народ вознамерились перенести драгоценные останки святой в Мцхетскую соборную церковь и предать их погребению у живоносного столба. Но, несмотря ни на какие усилия, они не могли сдвинуть гроб святой Нины с выбранного ею самой места упокоения.

На могиле ее в скором времени царь Мириан заложил, а сын его, царь Бакур, достроил и освятил храм, во имя кузена святой Нины, святого великомученика Георгия, которого мы прекрасно чтим и знаем, как Георгия Победоносца!

Даже если вы никогда не видели креста святой Нины, узнать его очень просто: концы его горизонтальной перекладины опущены вниз. Будучи в Грузии, копию этого креста привез в наш храм замечательный священик нашего прихода отец Глеб.

А оригинал этой святыни находится в Сиони, кафедральном соборе города Тбилиси. Кроме того, в нашем храме недавно появилась икона святой равноапостольной Нины, подаренной нам грузинским приходом города Торонто.

Этот подарок занял почетное место возле придела святого великомученника и победоносца Георгия, чей кузиной, как я уже сказала, и была святая равноапостольная Нина!

Вот сколько всего связано у нас с этой святой! Всех, носящих или носивших в земной жизни имя Нина – с Днем Ангела! Этот день и на Небесах отмечается!

Моли Бога о нас, святая равноапостольная Нина! С праздником, православные!