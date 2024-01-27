Квебек включил фосфат в список стратегически важных минералов

Компания Arianne Phosphate, занимающаяся добычей фосфатов, объявила о том, что правительство Квебека включило апатит (фосфат) в список стратегически важных полезных ископаемых.

Апатит, который является минералом на основе фосфатов, содержится в месторождении Lac à Paul, принадлежащем компании, в регионе Сагеней-Лак-Сен-Жан в Квебеке.

В 2020 году правительство Квебека запустило пятилетний план по развитию стратегически важных полезных ископаемых, предоставляя поддержку компаниям, работающим в этой отрасли.

В минувший вторник министр природных ресурсов и лесов Квебека, Майте Бланшетт Везина, представила план действий на 2023-2025 годы по развитию квебекского плана. Квебек, вместе с Европейским Союзом и Южной Кореей, признал фосфат одним из наиболее значимых минералов.

На сегодняшний день компания Arianne Phosphate является обладателем крупнейшего независимого нового месторождения фосфатов в мире.

Расположенная в Квебеке, компания способна производить фосфатный концентрат высочайшей чистоты с низким содержанием примесей, идеально подходящий как для использования в производстве удобрений, так и для технических целей, включая производство очищенной фосфорной кислоты (PPA).