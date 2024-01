Соглашение FEE отклонено еще двумя профсоюзами

Принципиальное соглашение, достигнутое между Автономной федерацией профсоюзов (FACE) и правительством Квебека, было отклонено еще двумя профсоюзами.

Голосование теперь представляет собой картину: четыре “за” и четыре “против”, осталось проголосовать еще одному профсоюзу, чей голос, по всей видимости, и будет решающим.

Утром в пятницу Синдикат по управлению регионом Квебек (SERG) сообщил, что 60 процентов его учителей проголосовали против сделки.

“Проблемы огромны, и правительство не выполнило ожидаемую от него работу”, – заявил профсоюз на своей странице в Facebook.

SERQ (Syndicat de l’enseignement de la région de Québec) представляет около 7000 преподавателей в центре образовательных услуг.

Syndicat de l’enseignement des Seigneuries (SES), представляющий 700 учителей в Водрей-Суланже, также провел генеральную ассамблею в четверг вечером.

Профсоюз публично не раскрыл статус своего голосования, но утверждается, что учителя отклонили его 58 процентами голосов.

SERQ и SES присоединяются к Синдикату по надзору за регионом Лаваль, который отклонил соглашение с 68 процентами, и Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (SEBL), также несогласному (72 процента против).

Чтобы быть ратифицированным, соглашение в принципе должно быть принято большинством из девяти профсоюзов FAE, а также большинством его членов.

Четыре профсоюза приняли соглашение: Alliance des professeur de Montréal – 52 %, the Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île in Montreal (SEPÎ) – 58,5 %, the Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais – 57 % и the Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal (SEOM) 51 %.

Одному оставшемуся профсоюзу еще предстоит проголосовать.

Генеральная ассамблея Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY) запланирована на 31 января.