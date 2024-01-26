Почему ключевую ставку нужно снижать и чего ожидают эксперты?

Согласно различным исследованиям и опросам, высокая стоимость заимствований подорвала экономический рост в Канаде, безработица растет, а предприятия и потребители снизили инвестиции и покупательную активность.

Эти факты говорят в пользу снижения ключевой ставки. Однако, как и прогнозировали экономисты, центральный банк сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 5% в среду, что стало четвертым решением банка о сохранении ставки с июля 2023 года. Однако сохранение ключевой ставки не означает, что в конце 2024 года не произойдет снижения.

Снизились ли ставки по ипотеке и насколько?

На данный момент ипотечные кредиты с фиксированной ставкой, например на пять лет, снизились за последние три-четыре недели примерно na 0,75 – 1%. Например, в некоторых банках пятилетняя фиксированная ставка снизилась с 6,15% до 5,35%. «Но это не имеет никакого или очень мало общего с решениями Банка Канады. Эти ставки основаны на ставках облигаций на рынках и, следовательно, на международных и макроэкономических факторах. Переменные процентные ставки банков не изменились», — объясняет Стефан Брюйер, ипотечный брокер компании Mortgage Architects.

Будет ли Банк Канады следовать тому, что делает американский центральный банк?

США готовятся снизить процентные ставки в марте. Фирма ING Economics даже прогнозирует, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит свои процентные ставки шесть раз в 2024 году. Может ли такой сценарий подтолкнуть или даже заставить Банк Канады сделать то же самое? «В прошлом Банк Канады не всегда следовал за ФРС. Он остается автономным в своих решениях, основанных на экономической ситуации и инфляции в Канаде», — объясняет Хендрикс Вашон, старший экономист Desjardins. «Очевидно, что наши две экономики достаточно интегрированы и будут иметь тенденцию развиваться схожим образом, что может привести к принятию политических решений в одном направлении. Существует также проблема валюты. Если разрыв между процентными ставками в США станет слишком большим, канадский доллар может обесцениться слишком сильно», — добавляет он.

Что будет с ценами на жилье, если процентные ставки упадут?

В 2023 году не произошло существенного изменения ситуации на рынке недвижимости и падения цен, которого многие ожидали. В основном рынок остается благоприятным для продавцов, даже если приходится немного поторговаться. Сильный спрос в сочетании с ограниченным предложением помогает поддерживать высокие цены. В Квебеке средняя цена дома на одну семью сегодня составляет $413 200, что на 40% больше, чем в 2020 году. Снижение ключевой ставки Банка в 2024 году может иметь неоднозначное влияние на цены на жилье. По мнению экспертов увеличится покупательная способность, что замедлит падение цен.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.