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Новости Трюдо обвинил оппозицию Канады в отсутствии желания дальше помогать Украине

Трюдо обвинил оппозицию Канады в отсутствии желания дальше помогать Украине

Виктория Христова Янв 26, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 43 Просмотров

Лидер Канады, премьер-министр Джастин Трюдо, возмутился тем, что оппозиционная консервативная партия Канады больше не желает оказывать помощь Украине.

 

Он отметил, что несмотря на поддержку Киева со стороны правительства Канады и большинства партий в нижней палате парламента, лидер консерваторов Пьер Пуальевр и его сторонники решили голосовать против дальнейшей поддержки Украины.

В процессе встречи с депутатами своей партии, Трюдо выразил обеспокоенность тем, что ситуация с поддержкой Киева в Канаде становится все более политизированной. “У нас все видят и понимают эту политическую ситуацию вокруг Украины, которую, к сожалению, мы наблюдаем здесь, в Оттаве”, – сказал премьер-министр.

Еще в конце 2023 года Трюдо говорил о том, что консерваторы блокировали предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной. В ответ Пуальевр отмечал, что Трюдо просто пытается манипулировать украинской темой из-за низких рейтингов.

Кроме того, он заявил, что соглашение о свободной торговле с Украиной уже существует и не требует изменений. Трюдо и его правительство испытывают значительные трудности, свидетельством чего является минимальный рейтинг доверия к правительству Канады за последние 17 лет – всего 23%.

Доверие к самому Трюдо оценивают лишь в 20,6%, в то время как Пуальевру доверяют 34,3% канадцев. Рейтинги правительства Трюдо и его партии продолжали падать весь 2023 год, и в связи с этим оппозиция многократно призывала Трюдо уйти в отставку.

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