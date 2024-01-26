Байден признал неизбежность новой дуэли с Трампом после праймериз в Нью-Гэмпшире

Президент США Джо Байден признал неизбежность новой дуэли с бывшим президентом Дональдом Трампом после результатов праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Президент США Джо Байден признал неизбежность новой дуэли с бывшим президентом Дональдом Трампом после результатов праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

На внутренних выборах республиканской партии в Нью-Гэмпшире произошло удивительное событие – Дональд Трамп одержал непреложную победу. Сообщается, что эти результаты фактически закрывают едва начатый праймериз-сезон. Единственная соперница Трампа, Никки Хейли, бывшая представитель США при ООН в его администрации, не сдается, хотя ее перспективы не очевидны. Однако президент Байден уже согласился с неизбежностью: “Теперь стало ясно, что Трамп станет кандидатом республиканской партии”. Таким образом, 5 ноября 2024 года, скорее всего, Америку ждет повторение дуэли, разделившей страну четыре года назад.

Противники Трампа, включая истеблишмент и спонсоров республиканской партии, а также некоторых демократов, признавались в своем желании надеяться на чудо, особенно в штате Нью-Гэмпшир. Местная демография была благоприятнее, чем в любом другом регионе: здесь проживает больше умеренных и колеблющихся избирателей, которые относятся к Трампу скептически. Хейли вложила все силы в свою агитацию в этом штате, ее поддержал местный губернатор. Ресурс политических прогнозов отмечал, что “если Хейли не сможет выиграть в Нью-Гэмпшире, она не сможет выиграть нигде”.

Хейли ее команда искренне верили в реализацию своих фантазий. Они надеялись на чудо, и если оно где-то могло случиться, то в Нью-Гэмпшире. Ее соперничество с Трампом было напряженным, и социологические опросы показывали несущественную разницу между ними в штате. Рейтинг Хейли рос с начала года, и казалось, что чудо уже настолько близко, что она станет настоящей альтернативой Трампу.

Однако все эти фантазии разбились о жесткую реальность. Хейли отстала от Трампа на 12 процентов (43 против 55 процентов). Вышедшие из борьбы кандидаты объединились, но поддержали именно Трампа, а не Хейли. Все вышедшие из гонки республиканцы также поддержали Трампа. Перспективы Хейли только ухудшились. Если рассматривать результаты национальных социологических опросов, то его рейтинг среди консерваторов в последние дни вырос на 10-15 процентов и приблизился к 75 процентам.

Когда Трамп покидал Белый дом в 2021 году, многим казалось, что его противники сделали его политическим трупом. Его президентство сопровождали скандал за скандалом. Он проиграл выборы Байдену, но утверждал, что причина в нарушениях. Этот подозрения привели к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года, которые противники называли попыткой захвата власти. В социальных сетях его заблокировали, и пресса практически никогда не упоминала его имя. После ухода из Белого дома началась серия расследований. Его имение обыскивали, и он стал первым бывшим президентом США, которого сфотографировали при явке в суде. Против него также возбуждены четыре уголовных дела, за которые ему грозит более пятисот лет тюрьмы.