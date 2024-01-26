Монреальский невролог призвал серьезно относиться к мигреням

Работающие женщины страдают от мигрени чаще, чем кто-либо другой, и это наносит непоправимый ущерб их жизни, по словам доктора Элизабет Леру, невролога по головной боли и председателя Канадского отделения по борьбе с мигренью.

“Исследование совершенно ясно показывает, что этим заболеванием страдают от трех до четырех женщин на одного мужчину”, – объясняет она. “Это начинается в детстве и возникает у 10 процентов маленьких детей, а затем, когда наступает половое созревание, у женщин этого становится больше, чаще встречается, чем у мужчин. Таким образом, мигрень действительно поражает людей в возрасте от 10 до 15 лет, а затем продолжается практически всю жизнь”.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это чрезвычайно распространенное неврологическое заболевание, от которого страдает каждый седьмой человек в мире.

Леру отмечает, что в тяжелых случаях это число меняется до одного из 10-15, и от двух до четырех процентов населения, которые живут с хронической мигренью.

Несмотря на многолетние исследования, она утверждает, что в отношении страдающих мигренью существует стигматизация, и многие люди отмахиваются от нее как от “просто головной боли”.

Чувства Леру разделяют авторы книги “Калейдоскоп стигматизации при мигрени”, которые утверждают, что люди сталкиваются с “огромным непониманием” со стороны семьи, друзей, медицинских работников и работодателей.

“В обществе широко распространено убеждение, что мигрень – это просто обычная головная боль и что те из нас, кто страдает от мигрени, очень слабо сопротивляются или используют ее в качестве оправдания”, – пишет соавтор Елена Руис де ла Торре. “В настоящее время не существует лекарства от мигрени; ее лечение носит симптоматический характер, и сейчас мы начинаем видеть новые профилактические методы лечения”.

Леру отмечает, что, хотя мигрень не всегда вызвана гормональными изменениями или менструальным циклом, распространенность этого заболевания действительно уменьшается примерно в то же время, когда у женщин наступает менопауза.

Согласно публикации “Мигрень на рабочем месте”, “мигрень является ведущей причиной инвалидности в мире, особенно у людей в период их максимальной продуктивности на рабочем месте”.

“Это расстройство, которое поражает взрослых в их полные продуктивные годы”, – говорит Леру в интервью CTV News, добавляя, что многие из ее пациентов страдают долгое время, но приходят к ней на прием, только когда им за 40. “Это начинается в раннем возрасте, а затем просто продолжается и влияет на вас годами и десятилетиями”.

Леру указывает, что распространенное неврологическое заболевание может быть особенно разрушительным, когда речь заходит о карьере женщин.

Исследования уже доказали, что женщинам приходится труднее, чем мужчинам, справляться с работой, бытом, детьми и многим другим; добавьте к этому изнурительную болезнь, и вся шкала опрокинется.

“Вы берете заболевание, которое не убивает, которое незаметно и которое затрагивает женщин, и становится очень легко сказать: “О, это всего лишь мигрень, и ваша компьютерная томография в норме”, – сказал Леру, добавив, что компаниям необходимо внедрять более эффективную политику, чтобы помочь своим сотрудникам. “Больше неэтично отказывать в медицинской помощи людям с мигренью”.

Леру утверждает, что пациенты часто чувствуют, что их игнорируют, с ними плохо обращаются и их неправильно понимают.

“В некоторых провинциях приходится ждать до четырех лет, чтобы обратиться к неврологу по поводу мигрени, потому что она вас не убивает и не считается серьезным заболеванием”, – сказала она. “Есть очень печальные истории, когда люди просят направить их к врачу, просят о помощи, но они не получают ее, иногда из-за недостатка знаний, иногда из-за отсутствия интереса”.

Леру сетует, что мигрень до сих пор не считается хроническим заболеванием в Канаде, несмотря на ее признание ВОЗ.

“Если эпилепсия, астма и ожирение являются хроническими заболеваниями, то мигрень должна быть такой, потому что она длится всю жизнь”, – сказала она.

Хотя предстоит еще пройти долгий путь, когда дело доходит до информирования политиков, медицинских работников, работодателей и даже друзей и членов семьи о тяжелом положении страдающих мигренью, Леру говорит, что она настроена оптимистично, учитывая все истории успеха, выходящие из ее клиники.