Адвокаты добиваются справедливости после смерти женщины-инук в Монреале

Адвокаты, поддерживающие семью женщины-инук, которая умерла в Монреале в прошлом году, говорят, что они хотят справедливости для Аласи Туккиапик.

Адвокаты, поддерживающие семью женщины-инук, которая умерла в Монреале в прошлом году, говорят, что они хотят справедливости для Аласи Туккиапик.

Защитники проекта Iskweu, входящего в состав приюта для местных женщин в Монреале, говорят, что Туккиапик была найдена мертвой в сентябре прошлого года в Монреале, спустя несколько месяцев после того, как она пропала без вести.

“Они продолжат оказывать давление в связи с этим делом”, – заявила координатор Iskweu Лаура Агиар.

Проект Iskweu утверждает, что полиция Монреаля неправильно отнеслась к делу.

“Сестра Алейси и ее мать пытались подать заявления в полицию, но они не были приняты. Им сказали, что Алейси не угрожает непосредственная опасность, и заявление еще не было возбуждено”, – сказал Агиар.

Полиция Монреаля заявила в заявлении, что она “чувствительна к информации, сообщаемой организацией”, и что она проведет проверку с “соответствующими подразделениями”.

“SPVM и его следователи сопровождали семью на протяжении всего расследования, и это сопровождение продолжится во время судебного процесса”, – говорится в заявлении.

Двум мужчинам, Франческо и Никодемо Сансалоне, предъявлено по два обвинения, в том числе в надругательстве. Расследование на данный момент продолжается,

“Со своей стороны, мы продолжим поддерживать семью любым доступным нам способом в их стремлении к справедливости и привлечению к ответственности за то, что случилось с Аласи”, – сказал Агиар.

Слушание, запланированное на среду, было отложено до 4 апреля.