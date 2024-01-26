Sutton Quebec разрывает отношения с соучредителем после того, как его арестовали за предполагаемые поджоги

В электронном письме CTV News было подтверждено, что 70-летнему Фолле и двум другим – Бенджамину Амару и Алену Марку Нахмиасу – предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения поджога и повреждения имущества путем пожара или взрыва.
Предполагаемые варварства произошли в период с декабря 2017 года по ноябрь 2022 года. В двух городах Сен-Совер и Квебек здания, идентифицированные как офис Royal LePage и офис RE/MAX, согласно коммерческому реестру Квебека, предположительно были подожжены.
Фотографии зданий в Google Streetview показывают значительные повреждения.
Фолла, Амар и Нахмиас должны предстать перед зданием суда Сен-Жером.
Они обвиняются в сговоре с человеком по имени Филипп Эун, который зарегистрирован в Интернете как брокер по недвижимости в Sutton Québec.
Фолла стала соучредителем квебекского филиала Sutton company в 1995 году.
Представитель консалтинговой фирмы по управлению Teneo, представляющей интересы Sutton Québec, сообщил CTV News в среду, что Фолла “исключается из учредительного договора Sutton Québec, поскольку он больше не является администратором”.
“Теперь Кристоф Фолла и Саттон больше не являются партнерами”, – говорится в заявлении.
Связаться с Royal LePage и RE/MAX для комментариев немедленно не удалось.