Sutton Quebec разрывает отношения с соучредителем после того, как его арестовали за предполагаемые поджоги

Кристоф Фоллоу, соучредитель и бывший президент риэлторской компании Sutton Québec, был арестован в среду в связи с предполагаемыми поджогами своих конкурентов.

В электронном письме CTV News было подтверждено, что 70-летнему Фолле и двум другим – Бенджамину Амару и Алену Марку Нахмиасу – предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения поджога и повреждения имущества путем пожара или взрыва.

Предполагаемые варварства произошли в период с декабря 2017 года по ноябрь 2022 года. В двух городах Сен-Совер и Квебек здания, идентифицированные как офис Royal LePage и офис RE/MAX, согласно коммерческому реестру Квебека, предположительно были подожжены.

Фотографии зданий в Google Streetview показывают значительные повреждения.

Фолла, Амар и Нахмиас должны предстать перед зданием суда Сен-Жером.

Они обвиняются в сговоре с человеком по имени Филипп Эун, который зарегистрирован в Интернете как брокер по недвижимости в Sutton Québec.

Фолла стала соучредителем квебекского филиала Sutton company в 1995 году.

Представитель консалтинговой фирмы по управлению Teneo, представляющей интересы Sutton Québec, сообщил CTV News в среду, что Фолла “исключается из учредительного договора Sutton Québec, поскольку он больше не является администратором”.

“Теперь Кристоф Фолла и Саттон больше не являются партнерами”, – говорится в заявлении.

Связаться с Royal LePage и RE/MAX для комментариев немедленно не удалось.