Канада занимает вторую строчку в мире по числу наркозависимых после США

По последним исследованиям экспертов, Канада занимает второе место в мире по количеству наркозависимых, сразу после США.

Ученые сложили данные международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) и Национальная медицинская библиотека США, и обнаружили, что в Канаде приходится 2,46 случая наркомании на каждые 100 человек населения, в то время как в США этот показатель составляет 3,42 случая.

Однако, помимо наркотической зависимости, Канада также столкнулась с другими видами зависимости. Она занимает четвертое место в мире по числу людей, зависимых от социальных сетей, где 85,7% населения проводит активное время онлайн.

Кроме того, Канада занимает пятое место по зависимости от сладкого, ежегодно импортируя 2,7 миллиона тонн сладостей.

Добавим, что общий индекс зависимости Канады составляет 56,14 баллов из 100 возможных, и она занимает 15-е место в рейтинге зависимости по всем видам.

Стоит отметить, что несколько провинций Канады легализовали употребление наркотиков, но продажа остается запрещенной.

Парадоксально, но исследования указывают на то, что легализация не снижает число наркозависимых, а, наоборот, усугубляет проблему.

Существо наркотиков в США в последние годы стало очень серьезной проблемой. Это связано, в том числе, с широким распространением медицинских успокаивающих препаратов, после употребления которых тысячи граждан становятся наркозависимыми.