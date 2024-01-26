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Новости В Канаде суд признал незаконным введение режима ЧС для разгона антиковидных протестов

В Канаде суд признал незаконным введение режима ЧС для разгона антиковидных протестов

Виктория Христова Янв 26, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 42 Просмотров

Федеральный суд Канады признал неправомерным использование правительством Канады закона о чрезвычайных ситуациях для пресечения протестов дальнобойщиков в феврале 2022 года, так как в стране не было никакой чрезвычайной ситуации.

 

В письменных пояснениях судьи Ричарда Мосли отмечается, что “не было обоснования для применения закона о чрезвычайных ситуациях, поэтому решение правительства Канады является необоснованным и выходящим за пределы правовых рамок” (ultra vires).

Как указывает CBC, термин ultra vires, используемый в судах, обозначает действия, выходящие за пределы закона. Последствия для правительства премьер-министра Джастина Трюдо не уточняются, однако заместитель главы кабмина Канады, Христя Фриланд, уже заявила, что правительство планирует обжаловать это решение.

Митинги против ограничений, связанных с коронавирусом, начались в стране в конце января 2022 года. Группа дальнобойщиков создала “Конвой за свободу – 2022” в ответ на введение вакцинного паспорта для водителей грузовиков, пересекающих границу с США.

Дальнобойщики заблокировали мост Амбасадор через реку Детройт, являющийся маршрутом для 25% всех торговых перевозок между двумя странами. В Оттаве состоялась крупнейшая акция, начавшаяся 29 января и разогнанная полицией 18 февраля.

14 февраля 2022 года правительство Трюдо впервые применило закон о чрезвычайных ситуациях для пресечения протестов на границе Канады и США и в столице страны, действие этого закона было прекращено только 23 февраля.

Применение данного закона вызвало недовольство канадского общества, в результате чего была образована специальная комиссия, целью которой было завершение работы до 20 февраля 2023 года. В прошлом году, 17 февраля, комиссия признала действия властей уместными, но отметила возможность предотвращения происходящего.

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