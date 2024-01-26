В Канаде суд признал незаконным введение режима ЧС для разгона антиковидных протестов

Федеральный суд Канады признал неправомерным использование правительством Канады закона о чрезвычайных ситуациях для пресечения протестов дальнобойщиков в феврале 2022 года, так как в стране не было никакой чрезвычайной ситуации.

В письменных пояснениях судьи Ричарда Мосли отмечается, что “не было обоснования для применения закона о чрезвычайных ситуациях, поэтому решение правительства Канады является необоснованным и выходящим за пределы правовых рамок” (ultra vires).

Как указывает CBC, термин ultra vires, используемый в судах, обозначает действия, выходящие за пределы закона. Последствия для правительства премьер-министра Джастина Трюдо не уточняются, однако заместитель главы кабмина Канады, Христя Фриланд, уже заявила, что правительство планирует обжаловать это решение.

Митинги против ограничений, связанных с коронавирусом, начались в стране в конце января 2022 года. Группа дальнобойщиков создала “Конвой за свободу – 2022” в ответ на введение вакцинного паспорта для водителей грузовиков, пересекающих границу с США.

Дальнобойщики заблокировали мост Амбасадор через реку Детройт, являющийся маршрутом для 25% всех торговых перевозок между двумя странами. В Оттаве состоялась крупнейшая акция, начавшаяся 29 января и разогнанная полицией 18 февраля.

14 февраля 2022 года правительство Трюдо впервые применило закон о чрезвычайных ситуациях для пресечения протестов на границе Канады и США и в столице страны, действие этого закона было прекращено только 23 февраля.

Применение данного закона вызвало недовольство канадского общества, в результате чего была образована специальная комиссия, целью которой было завершение работы до 20 февраля 2023 года. В прошлом году, 17 февраля, комиссия признала действия властей уместными, но отметила возможность предотвращения происходящего.