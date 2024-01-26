Лидер Parti Quebecois отказывается дебатировать с Quebec Solidaire MNA в одиночку

Лидер Квебекской партии (PQ) Поль Сен-Пьер Пламондон не хочет дебатировать с Квебекской Солидарностью (QS) Гийома Клише-Риварда в одиночку по вопросу иммиграции.

“Если телевизионная сеть пригласит пятерку лидеров объяснить свою позицию по иммиграции и обсудить ее, Пол будет рад присутствовать там”, – сказал в письме директор по коммуникациям PQ Луи Лионне. “Пол получил аналогичную просьбу от [лидера Консервативной партии Квебека] Эрика Дюаиме, который хотел обсудить этот вопрос один на один месяц назад. ”

“Мы можем продолжать дебаты текстовыми сообщениями, но я думаю, что квебекцы заслуживают того, чтобы услышать это лично. Лидер Квебекской партии часто говорит, что дебаты и обмен идеями полезны для здоровья. Вот почему я приглашаю его сегодня официально обсудить иммиграцию в теледебатах”, – говорится в пресс-релизе MNA.

Ранее на этой неделе двое мужчин вступили в войну цифр в социальных сетях на тему иммиграции, обвиняя друг друга в поляризации дебатов.

В своем пресс-релизе Клише-Ривар выразил сожаление по поводу того, что лидер PQ не ответил на один из его вопросов: “Кого мы исключаем, если хотим резко сократить иммиграцию в Квебек? Иностранных студентов, которые помогают превратить Квебек в крупный центр образования и исследований? Работники ферм, которые работают, чтобы прокормить Квебек? Санитаров в нашей сети здравоохранения? Рабочие, которые собирают лопасти ветряных турбин в Гаспе?”

На прошлой неделе Пламондон заявил, что его партия пересмотрит свои постоянные иммиграционные пороги, которые в настоящее время установлены на уровне 35 000 вновь прибывающих в год, утверждая, что ситуация значительно изменилась со времени последних выборов. Вместо этого “Солидарность Квебека” предлагает установить постоянный иммиграционный порог в размере от 60 000 до 80 000 человек в год.

PQ и QS также придерживаются противоположных взглядов на проблему временных иммигрантов. В то время как QS утверждает, что их увеличение в Квебеке связано, в частности, с нехваткой работников, PQ утверждает, что, по мнению экономистов, “влияние иммиграции на нехватку рабочей силы равно нулю”.

В настоящее время в Квебеке насчитывается более полумиллиона временных иммигрантов.