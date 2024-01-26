7 жарких фильмов – для холодных зимних вечеров!

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В плену обмана

Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе. Поступить в институт удается лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке их любовь лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью. Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным.

Блестящей жизни лепесток

Скромная девушка Вера работает медсестрой. У нее есть преданный друг детства Артем. Молодой человек давно и безответно влюблен в нее, но никак не может набраться смелости признаться в своих чувствах. А тем временем Вера влюбляется в одного из своих пациентов – перспективного инженера Данилу Игнатова. Однако, как только у них с Верой завязывается роман, Данилу переводят в Москву. В столице перед Данилой открываются большие перспективы в карьере и личной жизни. В него влюбляется дочь его начальника, богатого бизнесмена. Теперь от новой блестящей жизни инженера отделяет только беременная Вера.

Не покидай меня любовь

Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и любят и часто приходят к ней за помощью советом – Люба работает секретарем сельсовета. Привычный жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее давнего ухажера Виктора. Он пребывает в село в качестве нового участкового и тут же начинает ухлестывать за Любой. С этого момента личная жизнь матери-одиночки становится достоянием всей деревни. Масла в огонь добавляет неожиданное возвращение из-за границы Николая – человека, от которого Люба родила сына и которого любит всю жизнь.

Храни ее, любовь!

Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда. Девушку спасает незнакомец по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою.

Уроки обольщения

Три женщины разного возраста Кира, Соня и Алла встречаются по воскресеньям в сквере. Алла и Соня гуляют с внуками, а Кира – с сыном. Алла, самая мудрая и опытная, дает “уроки соблазнения” мужчин своим знакомым. Следуя ее советам, Соня действительно меняет расстановку сил во взаимоотношениях с мужем и любовником. Вдруг выясняется, что любовник – не кто иной, как муж Аллы – Артем.

Ча-ча-ча

В танцевальном зале встречаются три разные женщины. Екатерина – в разводе и с помощью танцев хочет отвлечься, чтобы пережить предстоящий переезд в Англию дочери и внука, ставших смыслом ее жизни. Кассирша Марина мечтает выйти замуж и родить ребенка. А финансист Рита пришла в танцевальный зал по совету психолога, чтобы спасти свой брак. Женщины отправляются учиться танцевать “Ча-ча-ча” к лучезарному и неотразимому преподавателю Александру. Только мало кто знает, что и у Александра в жизни тоже не все так празднично, как кажется на первый взгляд.

Если бы я тебя любил…

Добрый и бесшабашный водитель такси Павел влюблен в красавицу Тамару, которая мечтает стать известной певицей. Случайно попав на психологические курсы, Павел знакомится с Таней – скромной, незаметной молодой женщиной. Павел обращает на нее внимание после того, как она, по заданию учителя, с глубоким чувством произносит монолог на тему “Если бы я тебя любила”…