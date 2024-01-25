Какую цену предлагать при покупке дома?

Январь еще не кончился, а покупатели уже активно смотрят дома и покупают. Как не печально, некоторые из домов были проданы за цену, превышающую начальную цену т.е ” на аукционе”.

В провинции Онтарио вступили в силу в Новые правила покупки недвижимости в декабре 2023. Цены на дома в Онтарио не снизились даже при том, про проценты под ипотеку выросли вдвое в 2023 году. Поэтому онтарийское правительство ввело новые правила:

продавцы теперь имеют возможность раскрывать цены предложений (multiple offers on a house), представленных покупателями. При желании продавец может выбрать процедуру открытого аукциона, что ранее было запрещено. Но если продавец не хочет разглашать полученные предложения, то предложенные цены будут оставаться в секрете для покупателей, как это происходит сейчас в Квебеке, в Онтарио и в других провинциях.

Результат новой политики будет виден в конце этого года. Хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому вопросу.

Количество домов на продажу остается недостаточным, чтобы их хватило на всех желающих. Тем не менее не стоит поддаваться ажиотажу и делать необдуманные предложения, доверьтесь профессионалу. Чтобы сделать правильное предложение при покупке дома, риелтор должен предоставить покупателю проданные дома за последние полгода в том же секторе с похожими характеристиками.

Не забудьте, что в 2022 году был введен закон о запрещении представлять интересы покупателя и продавца одним и тем же риелтором .

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