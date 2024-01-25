Детская клиника объявляет о своем закрытии в Монреале

Детская клиника в Монреале объявила о внезапном закрытии после 10 лет плодотворной и очень востребованной работы.

Итак, информация для всех мам: Детская клиника, расположенная по адресу 5100 Maisonneuve Boulevard West, вечером в среду разместила на своей странице в Facebook уведомление о том, что она прекратит прием пациентов начиная с пятницы, 26 января.

“Руководство нашей клиники активно работает со всеми врачами и врачебными группами, чтобы гарантировать, что они смогут перенести свою практику в другие клиники”, – говорилось в сообщении.

Также добавляется, что многие врачи хотят перевестись в другой филиал этой клиники, расположенный в Пуэнт-Клэр на Западном острове.

В закрывающейся клинике заявили, что как только эти врачи будут переведены в другое отделение, они с клиентами свяжутся.

Детская клиника открылась в 2015 году, чтобы разгрузить педиатров из Монреальской детской больницы.

Удобно ли нынче из центра города будет ездить на Западный остров – вопрос риторический. Но, по всей видимости, пациентам руководство клиники выбора не оставило.