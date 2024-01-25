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Новости В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

Виктория Христова Янв 25, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 56 Просмотров

Мессенджер WhatsApp пополнился новой функцией, позволяющей обмениваться сообщениями с пользователями других мессенджеров.

 

Это стало возможным благодаря выпуску бета-версии от корпорации Meta. Издание Wabetainfo сообщает о появлении новой функции под названием “сторонние чаты”, которая позволяет пользователям общаться с людьми, находящимися в других мессенджерах, прямо из приложения WhatsApp.

В данный момент поддержка “сторонних чатов” уже доступна в iOS-клиенте бета-версии 24.2.10.72 и включает в себя поддержку мессенджеров Telegram и Discord. В будущем WhatsApp планирует добавить поддержку диалогов с пользователями Viber, iMessage, Sigma и другими платформами.

Согласно информации от Wabetainfo, Meta вводит кроссплатформенность в WhatsApp, чтобы соответствовать требованиям нового закона о цифровых рынках (DMA), действующего в странах Евросоюза.

Данный закон требует от крупных коммуникационных интернет-платформ создания безбарьерной коммуникации для пользователей, где одним из условий является кроссплатформенность мессенджеров.

Официальная версия WhatsApp, поддерживающая “сторонние чаты”, пока неизвестна. Однако, согласно прогнозам Wabetainfo, ожидается, что это произойдет до конца 2024 года.

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