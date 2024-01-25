Компании Westinghouse и Prodigy к 2030 году создадут плавучую АЭС для Канады

Американская компания Westinghouse и канадская компания Prodigy планируют создать плавучую атомную электростанцию для Канады к 2030 году.

Westinghouse будет заниматься поставкой реакторной установки, а Prodigy – строительством самой электростанции. Данный проект является результатом сотрудничества между двумя компаниями, которое началось в 2019 году.

Планируется использование проекта маломощного реактора EVINCI, разработанного Westinghouse, для данной электростанции. EVINCI является маленькой батареей для децентрализованных рынков генерации и микросетей и предназначен в первую очередь для удаленных населенных пунктов, промышленных предприятий и других критически важных объектов инфраструктуры.

Мощность реактора составляет 14 МВт тепловой и 5 МВт электрической. Проект электростанции Prodigy будет включать один или несколько микрореакторов EVINCI, которые будут собираться и транспортироваться на место установки в береговой линии или на суше.

В 2022 году было подписано соглашение между двумя компаниями, и после завершения концептуальных исследований планируется выпускать модели ядерного надзора, оснащение и транспортировку электростанции.

Также планируется проведение лицензирования и оценки площадки для развития проекта в Канаде к 2030 году. Prodigy также разрабатывает электростанцию с малым модульным реактором, которая может быть установлена на береговой линии и использоваться для производства электроэнергии в масштабах сети.

В октябре 2022 года был представлен концептуальный проект морской электростанции с малым модульным реактором SMR, разработанный Prodigy совместно с Nuscale. В данной электростанции может быть установлено от одного до двенадцати энергетических модулей Nuscale.

Prodigy планирует “упаковывать” микрореакторы и/или модульные реакторы в сборные конструкции электростанций, транспортировать их на место и демонтировать по истечении срока службы через 60 лет, упрощая тем самым жизненный цикл объекта и снижая стоимость и сложность строительства.