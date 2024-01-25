Сегодня – Татьянин день!

Все мы наверняка помним эту строчку из знаменитого пушкинского «Евгения Онегина». Даже не просто помним. Эта, равно как и ряд других фраз, стали крылатыми.

Ну, а мне сегодня вспомнилась эта строка в связи с Татьяниным Днем. Да, друзья, обзвоните знакомых по имени Татьяна и поздравьте оных. Ну, или СМС на крайний случай отправьте! В общем, порадуйте Татьян!

До определенного времени имя Татьяна было не очень популярно и не очень распространено. «Наше всё», достопочтенный Александр Сергеевич, изменил к нему отношение и привил любовь знати к этому прекрасному, нежному, певучему имени.

Поскольку роман Пушкина был очень моден у аристократии уже и после смерти поэта, он повлиял на выбор имен для старших дочерей Николая II и Александры Федоровны. Царь сам говорил, что девочки названы Ольгой и Татьяной, чтобы было, как у Пушкина в “Онегине”.

Но в царской династии Романовых это имя было и раньше. У царя Михаила Федоровича – первого из Романовых на троне – было сразу две Татьяны – сестра и дочь.

А после Пушкина, имя Татьяна стало неоднократно встречаться в литературе: у Достоевского в «Подростке», у Тургенева в «Му-му», у Чехова в «Черном монахе»… Напомню и Татьяну Берс – прототип Наташи Ростовой. Ну, и всем известная «Наша Таня громко плачет» Барто… Много их, Татьян!

С Татьяниным днем ассоциируется и День Студентов. День основания Московского Университета приходится как раз на эту дату. Императрица Елизавета подписала указ в этот день неслучайно – это был подарок ее фавориту Ивану Шувалову, чья мать носила имя Татьяна. С тех пор студенты отмечают этот день и считают великомученницу Татьяну своей Небесной покровительницей.

В дореволюционные времена студенты, выпускники и преподаватели вузов Москвы собирались на день Татьяны в ресторане «Эрмитаж». Работники заведения предусмотрительно убирали из зала всю дорогую мебель, ковры, посуду и предметы интерьера, зная, что будут гулять студенты. А под утро швейцары мелом писали на куртках юных гуляк домашние адреса, чтобы более «подвижные» товарищи могли доставить их домой.

Много веков Православная Церковь чтила всего лишь одну Татиану – Татиану Римскую. Но в ХХ веке все изменилось. Прокатившиеся по стране гонения за веру явили миру целый сонм святых мучениц Татиан, и первой из них стала самая высокородная – страстотерпица Великая княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны.

Итак, милые Татьяны! С праздником Вас, с Днем Ангела! Любви, благополучия, всего самого светлого и доброго на Ваших жизненных путях!